最美小三《以吾之名》被脫光硬上 韓韶禧出面揭現場經過
有「最美小三」封號的韓星韓韶禧（又譯：韓素希），10月以新作《以吾之名》飾演的「女打仔智友」顛覆觀眾想像，成功轉型圈粉無數，卻爆出她在結局與安普賢的床戲，是拍到一半導演臨時加戲，網友對於韓韶禧被騙上床，氣炸指控劇組「欺負女生」，韓韶禧今（2日）透過公司還原現場真相。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-02 15:07:33
韓韶禧上月受訪表示，是在拍攝途中才被告知「有床戲」，坦言起初有些懷疑，覺得智友（劇中角色）目的是為父報仇，床戲有點偏離主軸、會成為復仇阻礙，她原本也認為沒必要，後來發現那是角色唯一「有人性」的場面，「那是智友第一次接納人的感情，與其說是愛情戲，不如說是她活得更像個人，所以我不覺得這是推翻智友信念的場景」。
網友認為韓韶禧根本是被騙「上床」，憤怒表示：「那場床戲真的很莫名其妙、超沒必要」、「根本是利用韓韶禧而已吧」、「沒事先商量就拍床戲？導演也太讓人失望了吧」、「我看到床戲都嚇到了，更何況是不知道的演員」，紛紛替韓韶禧抱不平。事後，導演金鎮民表示，對那場床戲很苦惱，也知道畫面會引發爭議，但要如何改變智友失去理智的復仇，與編劇思考很久，安普賢也出面緩頰，解釋該床戲是經過多方數次討論才拍攝，仍止不住網友怒火。
韓韶禧床戲爭議延燒多日，她今透過公司「9ato 娛樂」回應此事，對於「未經事先同意而當場決定（指拍床戲）」、「拍攝途中才告知女生」等說法全是誤會，解釋製作過程中，劇組就曾提出有床戲的可能性，但劇本當時尚未完成，所以拍攝時才根據角色的感情發展，經過討論、徵求演員的同意後，才會以床戲來呈現「智友對人性情感的表達」。
公司再三強調，床戲是經過多方深思熟慮的討論後，而決定的拍攝，「所有場面都是導演、編劇以及劇組在充分的溝通後進行的」，並非「拍到一半才告知有床戲」的片面意思，希望外界揣測與誤會就此打住。