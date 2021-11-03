台式甜點霸主是誰？珍奶聲量竟只排第三 這傳統甜點全勝
甜點擁有成千上萬的種類，到底國人心中最愛的甜味小吃霸主是哪一個？《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「台灣小吃」話題的網路聲量表現，發現鹹食小吃冠亞軍由雞排、牛肉麵奪下；而甜味小吃竟然超「台」，由台式傳統甜點大獲全勝，最受網友熱議的麻糬遙遙領先，豆花和珍珠奶茶則緊追在後。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-03 07:00:00
推陳出新的甜點界，沒想到最令網友喜愛的仍是傳統台味，網路討論最為熱烈的甜味小吃由獲得1萬多票的麻糬風光奪冠，分為包餡及不包餡的台灣麻糬，都有人推崇，日前曾有網友發文「很喜歡不加餡的麻糬」，認為不包餡才能凸顯麻糬的清香，最好可以自己選擇要加多少糖粉，才不會過甜。
此文引來超多合拍網友共鳴，「就是要自己沾花生粉的這種才棒！包餡的根本是妖魔鬼怪」、「我也喜歡純麻糬，沾一點花生糖粉就超好吃」等眾多留言心有戚戚焉。
而冷熱皆宜、搭配性極高的豆花，成為網友喜愛第二名，光是一句豆花「湯底要加什麼？」就能引發超高討論，「加豆漿根本王道！」、「炒得香香的黑糖水最讚」、「蛤？我最喜歡薑汁欸，冬天吃超暖身」等超多吃法紛紛曝光。
說到豆花，來自礁溪的人氣「白水豆花」，在鹽滷豆花中加入現刨的麥芽糖花生粉、桃膠、粉圓，並以香菜提味，香氣十足、特殊口感令人驚艷！
成功擄獲日韓女性的珍珠奶茶穩居第三，身為帶動咀嚼系飲品的始祖，功不可沒。除了珍珠，小芋圓、粉條、豆花和芋泥，都是現在常見加入飲品增添口感的配料，滿滿一杯還會被暱稱是「喝的剉冰」。不少餐廳也會將慢火細熬的黑糖珍珠讓饕客隨喜好自由加入茶飲中，珍奶也能增添儀式感。
日前掀起造型開發熱潮的雞蛋糕也不容小覷，從日常平易近人的貓貓狗狗出發，到創意超萌的森林系動物、海洋生物通通是焦點，搭配新竹市立動物園重新開幕的森林食堂，小栗子雞蛋糕主打森林系造型，用籃子裝著有捲捲尾巴的小松鼠、飛鳥和刺蝟等可愛角色，飽滿紮實的超萌雞蛋糕，一推出便成為人氣打卡美食。