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國旅券天選之人！「這號碼」已經中兩次　不重抽理由曝光

▲身分證尾數「32」幸運兒，連中兩次國旅券，網友好奇發問會不會因此補抽新號碼？（圖／交通部）
▲身分證尾數「32」幸運兒，連中兩次國旅券，網友好奇發問會不會因此補抽新號碼？（圖／交通部）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 17:13:43

由交通部觀光局所推出，240萬份的「國旅券」，總共會有4週抽籤，已於今日上午抽出最終60萬份，中獎號碼為「32、02、87、93、82、17」。而其中「32」更是國旅券的天選之人，第一週就已經中簽過，今日卻又再度中簽，也讓落選者好奇發問，會因為重複再加抽新號碼嗎？

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有一國旅券幸運兒在《爆廢公社二館》發文表示，自己身分證末兩碼「32」，已經中了兩次國旅券，可以領2次嗎？貼文一出熱心網友幫忙解答，每種券就是只能中一次，因此即便中了兩次也無法重複領取。

▲國旅券第4週抽籤，又抽出「32」，但實際具有領取資格的只剩3萬多人。（圖／取自《交通部觀光局》直播畫面）
▲國旅券第4週抽籤，又抽出「32」，但實際具有領取資格的只剩3萬多人。（圖／取自《交通部觀光局》直播畫面）
更有不少落選者好奇發問：「有號碼重複抽中，會有機會加抽新號碼嗎？」實際上根據文化部次長李靜慧，在記者會上的說明，由於每一週都可能有新的民眾加入抽籤，為了不排除他們中獎的機會，不會把「已中獎號碼排除」，所以才會有重複號碼出現的結果。

每一次直播開出中簽號碼的同時，系統會立刻顯示中簽人數，只要不是0人，就不會重新抽，而此次的抽出的三萬多名，身分證尾數「32」的幸運兒，就是在第一週沒有上網登記的人，因此他們都具有領取資格，本週抽籤總計已達最終60萬份名額，確定不會重新抽籤。（編輯：鍾怡婷）

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