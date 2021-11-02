國旅券「隱藏用法」曝！他實測驚：完全不知 網跪求低調
為提振國內經濟，政府除了推動「振興五倍券」政策，各部會也加碼推出振興券。今（2）日交通部觀光局規劃的國旅券也抽出最後一波開獎號碼，身分證末2碼為「32、02、87、93、82、17」的登記者即中籤。不過，就有網友發現國旅券的隱藏用法，而掀起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 18:06:54
一名女網友於Dcard上指出，最近上網搜尋有關國旅券的相關訊息，「發現基本上都要住宿才用得到，但因為個人因素不方便住在外面，想問一下國旅券能不能用在飯店的餐廳，或是向旅行社兌換成餐券使用，希望能有好心人幫忙解惑！！感謝！」
問題一出，立馬有內行人透露國旅券可購買餐券，直言「Pchome旅遊，線上可以買餐券用國旅券支付，已成功」、「可以！ Klook上面買，剛買了欣葉日本料理」、「PChome旅遊剛剛也用國旅券買餐券成功～終於找到地方花了XD」。
不僅如此，PTT上也有網友以「國旅券買餐券的八卦？」為題發文，表示發現在KLOOK上可以國旅券支付餐券，大讚「裡面還有不少賣餐券的店可以用國旅券」。貼文曝光也瞬間引起眾人留言，「昨天早就買好餐券，今天牛排都吃完一份了，國旅券真不錯，吃爽爽」、「感謝分享幫低調」、「沒說不知道欸」。
據了解，KLOOK除了可在飯店、溫泉會館等處使用國旅券外，還有不少buffet吃到飽饗餐廳如饗食天堂、欣業日本料理、寒舍艾美等皆可使用；另外Pchome旅遊除了可利用國旅券訂房外，還能購買全站票券、餐券。（編輯：陳雅雲）