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美食配美景訂位滿到1月　吃到飽霸主饗饗預約訣竅曝光

▲饗饗稱霸吃到飽，美食配美景訂位已滿到明年1月！預約訣竅曝光。（圖／翻攝自饗饗FB、饗賓餐旅事業提供）
▲饗饗稱霸吃到飽，美食配美景訂位已滿到明年1月！預約訣竅曝光。（圖／翻攝自饗饗FB、饗賓餐旅事業提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-03 10:07:19

吃到飽是國人最喜愛的餐廳形式之一，能夠隨心所欲、自由拿取各式豐富餐點，無限量供應不怕你吃，滿足大家口腹之欲。近期不少網路社群討論，最推薦的「台北吃到飽」buffet，幾乎由饗饗稱霸網友和饕客的心，餐廳訂位已滿到1月。口耳相傳的好口碑，加上異口同聲「根本訂不到」的扼腕，讓人實在好奇饗饗究竟有什麼魔力？透過《NOWnews》採訪，為大家揭開饗饗的訂位秘訣。

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饗饗座落於台北市信義微風46樓，匯聚各國料理精髓，精選高檔鮮美食材，採新式烹調手法，分為8大餐區，主打將每個餐區都視為一間獨立完整的餐廳。

產地直送的新鮮漁獲澎湃匯入「豐大海」，現場燒烤、酥炸、清蒸的「炙丘」，能暢快吃肉的「大快地」，慢燉細熬湯品與粥的禾烹湖等，取餐區大到高檔食材夾不完，造訪過的友人讚不絕口表示「逛一圈要夠體力」。

▲饗饗超澎湃取餐區，網友盛讚「美食拿不完」。（圖／翻攝自饗饗FB）
▲饗饗超澎湃取餐區，網友盛讚「美食拿不完」。（圖／翻攝自饗饗FB）
餐廳設計寬敞，四面環景的設計不只可以俯瞰台北市，更可將台北101高樓盡收眼底。連實惠的下午茶時段都有網友盛讚「最超值，完全不隨便」。更獲平時不太期待吃到飽餐廳的朋友，留下「難得好吃的buffet」、「view超好，這間真的好吃」評價。

據業者表示，饗饗開放兩個月內的訂位，所有用餐座位採全數開放預訂，網路訂位佔三分之二、電話訂位則為三分之一。網路訂位自每日凌晨0點開放預訂，大約於0點30分內就會被搶訂一空。

訂位已滿到明年1月的饗饗，究竟該怎麼預訂才吃得到呢？根據讀者郭小姐分享，自己是選在人潮較少的平日，至現場登記候補，曾經順利在一小時後取得用餐座位。對此業者表示，的確餐廳現場有提供登記候補的服務，但提醒因為所有用餐座位，都全數開放預約，「現場候補只能視當時臨時取消的程度。」

雖然無法保證現場候補一定能取得座位，但業者貼心透露，由於是開放兩個月前的網路訂位，常遇到重複訂位或臨時變更計畫的客人取消，取消的座位約佔總座位數1～1.5成左右，對想解鎖餐廳的人來說，可說是多了一個機會。

▲四面環景的饗饗可眺望台北101，被網友譽為「美食配美景」的最高樓自助餐廳。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲四面環景的饗饗可眺望台北101，被網友譽為「美食配美景」的最高樓自助餐廳。（圖／饗賓餐旅事業提供）
業者表示，假日下午茶、午餐時段都已近九成滿，平日也有將近八成的預約，建議大家平時多抽空，進入饗饗的網路訂位系統查詢空餘時段與座位。

饗饗已開設三線電話、從早上10點至晚上10點接受預約，業者坦言大家訂位真的相當踴躍，一天實際通話數最高曾達九百多通，不要說粉專常被訂不到位的民眾留言，同仁接聽電話的第一句便是道歉。

分析後台佔線情況，評估平時進線機會較大的離峰時段為：早上10～11點、下午3～4點及晚上9～10點，想訂位的民眾可以把握這些時間撥打看看。

接近年末新年，饗饗已開放聖誕、跨年場次，明年農曆春節的用餐方案也已出爐，並可使用振興五倍券消費，想朝聖的饕客試試手刀訂位囉。

▲饗饗豐大海餐檯，供應各式頂級海鮮。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲饗饗豐大海餐檯，供應各式頂級海鮮。（圖／饗賓餐旅事業提供）

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