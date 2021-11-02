小貓奴抱緊緊貓皇眼神卻逐漸毋湯 網笑炸：表情耐人尋味
喵喵你振作一點啊！許多飼主都喜歡讓孩子與毛小孩一起成長，在互相的陪伴之下，生活一定增添不少樂趣。日本一名IG用戶就專門記錄自家貓咪與小男孩的生活日常，平時感情很要好的他們這天分享了一段放閃的影片，網友看了卻笑說：「是太厭世還是太爽？」究竟發生什麼事呢？
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 18:31:21
原來這名小男孩叫做「Ty（たい）」，目前7歲，從小就與貓咪生活在一起，過去曾經有一隻乳牛貓「Zakuro（ザクロ）」陪伴他，但是幾年前Zakuro年邁過世之後，現在則由一隻3歲的白底虎斑貓「Kosumosu（コスモス）」擔任小保母，每天陪小貓奴玩耍吃飯睡覺，一人一貓感情很好，經常在網路上放閃。
雖然身為專業的小保母，Kosumosu總是盡心盡力地陪伴Ty，但是也有「心有點累」的時候。日前他們分享的一支影片中，只見Ty將Kosumosu緊緊地抱在懷裡，但是不曉得貓咪是太舒服還是太無奈，眼睛竟然不自覺地「往上飄」，最後甚至變成「翻白眼」，而一旁的小貓奴還是繼續抱著他，畫面相當逗趣！
網友看了都忍不住笑說：「是太厭世了嗎？」、「這是爽到翻白眼？」、「名符其實的『白目』」、「小貓奴的愛太沉重了XD」、「貓：饒惹我吧！」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）