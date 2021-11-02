COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

小貓奴抱緊緊貓皇眼神卻逐漸毋湯　網笑炸：表情耐人尋味

▲小男孩抱著虎斑貓，牠的表情卻逐漸毋湯！（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲小男孩抱著虎斑貓，牠的表情卻逐漸毋湯！（圖／IG帳號rie_mrmt）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 18:31:21

喵喵你振作一點啊！許多飼主都喜歡讓孩子與毛小孩一起成長，在互相的陪伴之下，生活一定增添不少樂趣。日本一名IG用戶就專門記錄自家貓咪與小男孩的生活日常，平時感情很要好的他們這天分享了一段放閃的影片，網友看了卻笑說：「是太厭世還是太爽？」究竟發生什麼事呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小男孩叫做「Ty」與虎斑貓「Kosumosu」感情很好，幾乎天天都在放閃。（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲小男孩叫做「Ty」與虎斑貓「Kosumosu」感情很好，幾乎天天都在放閃。（圖／IG帳號rie_mrmt）
原來這名小男孩叫做「Ty（たい）」，目前7歲，從小就與貓咪生活在一起，過去曾經有一隻乳牛貓「Zakuro（ザクロ）」陪伴他，但是幾年前Zakuro年邁過世之後，現在則由一隻3歲的白底虎斑貓「Kosumosu（コスモス）」擔任小保母，每天陪小貓奴玩耍吃飯睡覺，一人一貓感情很好，經常在網路上放閃。

▲身為專業的保母，Kosumosu不僅會陪玩，也會認真盯Ty寫功課。（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲身為專業的保母，Kosumosu不僅會陪玩，也會認真盯Ty寫功課。（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲當然也會一起睡覺。（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲當然也會一起睡覺。（圖／IG帳號rie_mrmt）
雖然身為專業的小保母，Kosumosu總是盡心盡力地陪伴Ty，但是也有「心有點累」的時候。日前他們分享的一支影片中，只見Ty將Kosumosu緊緊地抱在懷裡，但是不曉得貓咪是太舒服還是太無奈，眼睛竟然不自覺地「往上飄」，最後甚至變成「翻白眼」，而一旁的小貓奴還是繼續抱著他，畫面相當逗趣！

▲這天Ty抱著Kosumosu吸貓，沒想到……（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲這天Ty抱著Kosumosu吸貓，沒想到……（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲Kosumosu的眼神逐漸……（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲Kosumosu的眼神逐漸……（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲變成翻白眼啦！（圖／IG帳號rie_mrmt）
▲變成翻白眼啦！（圖／IG帳號rie_mrmt）
網友看了都忍不住笑說：「是太厭世了嗎？」、「這是爽到翻白眼？」、「名符其實的『白目』」、「小貓奴的愛太沉重了XD」、「貓：饒惹我吧！」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀