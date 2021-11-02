台灣知名電商蝦皮解密新南向策略！曝三大商機關鍵

《四方報》報導， 隨著新南向政策的發展，台灣及東南亞指標電商蝦皮購物積極擴展東南亞版圖。在台北市政府主辦的年度跨境電商盛會「2021台北跨境電商年會」上，蝦皮購物資深總監梁日威以《跨境東南亞，航向電商新藍海》為題，公開東南亞疫後3大市場趨勢。他從深耕多年的跨境經驗出發，剖析台灣跨境賣家克服「平台、行銷、服務」在地化挑戰的3大成功方程式。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-02 18:34:31
首先，東南亞擁有超過6億人口，人口總額僅次於中國及印度，且根據Google-Temasek-Bain公布的東南亞電商報告，其中7成已經連上網路，2020年在疫情影響下更有高達4千萬新用戶加入網路世界，龐大的商機不容小覷。
再者，受到疫情影響，經歷封城及疫情間外食的疑慮，東南亞消費者添購更多食材和廚房用具，在家用餐和自煮成為新常態，讓可作為即時沖泡飲又能烘焙用的抹茶粉在新加坡銷量成長３倍。且關在家時，消費者會更加重視居家環境，居家用途也從單純的休息，加上工作、娛樂等多用途。消費者也願意花更多心力打理居家環境，在新加坡，曬衣架、抗菌洗衣膠球等長銷清潔品需求成長4倍。
最後，由於難以前往他國觀光，培養新興趣取代出國旅行。在國門出不了、家門也不能輕易踏出的疫情間，消費者急需培養新興趣解悶，帶動馬來西亞及泰國園藝商品熱銷，菲律賓消費者則更愛買「充氣泳池」，就在自家渡假！
蝦皮購物資深總監梁日威表示：「蝦皮購物看好東南亞市場龐大的潛力，自2017年起積極協助台灣品牌新南向，目前已有超過3萬個跨境賣家將優質商品銷售海外。期待對跨境有興趣的台灣賣家現在就開始啟動，攜手蝦皮購物航向東南亞電商新藍海。」
如果對發展跨境電商有興趣，要考慮在地語言差異，首先慎選上架平台；再來要掌握當地的節慶檔期與行銷話題，初期可以考慮與當地電商顧問合作並多加利用電商平台的行銷資源，由顧問根據產品特性建議能兼顧品牌與在地性的行銷活動。最後還要做好當地的服務，了解當地語言、網購疑難雜症的客服不只能替賣家克服溝通難題，還能創造口碑好評與回購，初期也能選擇跟平台合作，達到雙贏的效果。