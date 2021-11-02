薩摩耶毛太多！親友特製「狗毛雪靴」 網狂讚：獨一無二
動物跟人一樣，每天都會掉毛掉頭髮，尤其貓咪狗狗在換毛季時，家中難免會出現不少廢毛。國外一名女子飼養了一隻薩摩耶，毛絨絨的牠經常走到哪裡、毛髮就散落到哪裡，而牠的主人將這些廢毛收集起來，沒想到真的派上用場！
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 20:25:00
這隻可愛的大白狗叫做「Nimbus」，與馬麻蘇萊伊Soleil Pond一起住在加拿大多倫多地區，由於Nimbus身上毛髮非常豐厚，經常能在家中發現牠四處散落的「雪花」，不過蘇萊伊並沒有全部丟棄這些廢毛，反而收集起來製作成一些狗毛氈之類的小東西，分送給住在其他地區的親友，沒想到真的引起一名友人的興趣！
蘇萊伊的一名女性朋友夏綠蒂Charlotte Lake覺得這個構想很可愛，自己又擅長手作，便向蘇萊伊提議利用Nimbus的廢毛來製作一雙「狗毛雪靴」，在收到一大包白毛之後，夏綠蒂花了將近兩天的時間完成了一雙可愛的狗毛靴，並拍照傳給蘇萊伊。蘇萊伊看了之後為之驚艷：「我看見夏綠蒂用Nimbus的毛做出靴子真的超興奮的，上面還有狗爪印裝飾，非常精緻，穿著它走有一種跟隨狗狗腳步的感覺，超級甜蜜啦！」並且讚嘆這雙靴子很定很又舒服又保暖。
不過由於夏綠蒂住在另一個城市，目前蘇萊伊與Nimbus還沒有機會可以見到靴子，不過蘇萊伊猜想愛犬應該會把它搶過來當成新玩具，畢竟是牠「本人」提供的毛髮，平時也很愛咬襪子、拖鞋以及牠毛髮作成的包包！蘇萊伊將照片分享在臉書社團《Dogspotting Society》，網友看了都大讚：「是獨一無二的靴子」、「超可愛，可以限量生產嗎？」、「看來要開始收集我家毛孩的廢毛了」。（編輯：陳珮瑜）