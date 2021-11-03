保險套裝茶藏褲襠想調包尿液　因坐姿怪異露餡

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）許姓男子因擔心無法通過驗尿，竟將保險套灌滿烏龍茶藏在褲襠打算調包尿液，昨天正要出門前往警局採尿時遇到警方上門查緝，員警發覺他坐姿怪異，他只好從重點部位拉出保險套。
中央社
2021-11-03 06:44:50｜2021-11-03 06:44:53
基隆市警察局今天發布新聞稿表示，刑事警察大隊員警昨天上午持基隆地方法院搜索票，前往七堵區查緝毒品案，正在搜索毒品列管人口許姓犯嫌時，老練員警一眼看出許男坐姿怪異，緊張到不敢亂動。
員警直接詢問許男有沒有違禁品要交出？許男自知難逃法網，已無機會調包尿液，主動起身解開褲頭，拿出纏繞在腰間的鬆緊帶，拉到末端時，一個用保險套裝著的液體當場穿幫。
經員警瞭解，原來許男為基隆市警局第3分局毒品列管人口，正準備出門前往警局接受採尿檢查，因擔心過不了關，打算用保險套裝烏龍茶後，用鬆緊帶綁在腰際，到警局採尿時再調包尿液蒙混過關，未料出門時卻遇上警方上門查緝。
警方表示，現場並查扣毒品安非他命、吸食器等物證，全案詢後依違反毒品危害防制條例，將許男移送基隆地方檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1101102
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