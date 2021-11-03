吃港式點心必點哪一道？老饕激推「3大天王」：無法抗拒
許多台灣人到港澳地區，必去道地的港式餐廳用餐，然而台灣近年來也陸續開了不少港式餐廳，讓台人也能就近享用美食；對此，就有網友好奇吃港式點心「必點哪一道」，貼文一出，也有老饕喊3王者，直呼「能看出店家用心程度」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 07:11:02｜2021-11-03 07:18:36
該名網友在PTT以「去吃『港式點心』的話，一定會點哪一道？」為題發文，表示自己到港式飲茶吃港式點心，一定會點腐皮捲系列，不然就是鮮蝦腸粉類的，飯跟麵系列幾乎不考慮。
因為原PO認為吃港點就是要吃那些點心才爽，因此好奇發問「大家如果去吃『港式點心』，一定會點哪一道料理呢」？
貼文一出，「蝦仁腸粉」、「叉燒」和「腐皮捲」是最多網友認為必點的港點，「蝦仁腸粉，很想只吃這個吃到飽」、「脆皮燒肉，不好吃直接走人」、「叉燒，能看出一間店有沒有用心做，第二是腸粉，QQ的口感沒辦法抗拒」、「鮮蝦腸粉」、「腐皮捲真的好好吃」、「各種腸粉～燒賣蝦餃」、「蝦仁粉腸，腐皮蝦」。
不過，也有其他網友表示，「冰火菠蘿油」、「公仔XO醬麵」、「豉汁排骨」、「蘿蔔糕」、「必點，蘿蔔絲卷！」、「鳳爪」、「廣東炒麵」、「竟然沒有奶油烤白菜，表皮烤成微焦內餡香軟根本神物，搭菠羅油味道更是一絕，港式還有哪一道能拼擺出來比」、「芝麻球」、「奶黃包/流沙包」。（編輯：郭佩蓉）