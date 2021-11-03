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怕辣者福音！網列「N款韓國泡麵」完全不辣：小孩都敢吃

▲怕辣者福音！網列「N款韓國泡麵」完全不辣。（示意圖／Pixabay）
▲怕辣者福音！網列「N款韓國泡麵」完全不辣。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 09:49:27

韓國泡麵麵體Q彈有嚼勁，是許多人挑選泡麵時的首選，但韓國口味普遍偏辣，使得許多怕辣民眾無法常吃。就有名女生針對這個狀況在網路上發問，詢問大家是否有「不辣韓國泡麵」的清單，讓她能和怕辣的男朋友一同享受美食，而網友們也毫不藏私分享眾多品牌，引起熱議。

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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中發文，說明自身非常愛吃辣，但「上次買安城、不倒翁的不辣男友都說辣」，可她想與男友一同享受美食，故發文「想問一下有沒有推薦『完全不辣』的韓國拉麵？」

▲原PO發文詢問是否有完全不辣的韓國拉麵。（圖／截自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
▲原PO發文詢問是否有完全不辣的韓國拉麵。（圖／截自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
整理留言，龍蝦海鮮湯麵牛骨湯麵農心爽口烏龍麵不倒翁起司拉麵不倒翁金拉麵海帶牛肉拉麵馬鈴薯拉麵芝麻拉麵炸醬麵這幾款泡片完全不辣，也推薦怕辣者挑選口味可找「起司、咖哩、炸醬、人參雞湯麵」為主。

網友紛紛表示「全聯有一個龍蝦麵我很愛欸，而且不辣，這我五歲女兒也能吃」、「馬鈴薯湯麵，很好吃，就是清爽不辣的辛拉麵」，有些人則提供緩解辣味的煮法「調味包加一半，然後加牛奶煮(水少一點)，或加鮮奶油煮就不會那麼辣」、「我也怕辣，安城的調味料都只加三分之二或一半」。（編輯：李惠婷） 

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