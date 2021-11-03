怕辣者福音！網列「N款韓國泡麵」完全不辣：小孩都敢吃
韓國泡麵麵體Q彈有嚼勁，是許多人挑選泡麵時的首選，但韓國口味普遍偏辣，使得許多怕辣民眾無法常吃。就有名女生針對這個狀況在網路上發問，詢問大家是否有「不辣韓國泡麵」的清單，讓她能和怕辣的男朋友一同享受美食，而網友們也毫不藏私分享眾多品牌，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 09:49:27
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中發文，說明自身非常愛吃辣，但「上次買安城、不倒翁的不辣男友都說辣」，可她想與男友一同享受美食，故發文「想問一下有沒有推薦『完全不辣』的韓國拉麵？」
整理留言，龍蝦海鮮湯麵、牛骨湯麵、農心爽口烏龍麵、不倒翁起司拉麵、不倒翁金拉麵、海帶牛肉拉麵、馬鈴薯拉麵、芝麻拉麵、炸醬麵這幾款泡片完全不辣，也推薦怕辣者挑選口味可找「起司、咖哩、炸醬、人參雞湯麵」為主。
網友紛紛表示「全聯有一個龍蝦麵我很愛欸，而且不辣，這我五歲女兒也能吃」、「馬鈴薯湯麵，很好吃，就是清爽不辣的辛拉麵」，有些人則提供緩解辣味的煮法「調味包加一半，然後加牛奶煮(水少一點)，或加鮮奶油煮就不會那麼辣」、「我也怕辣，安城的調味料都只加三分之二或一半」。（編輯：李惠婷）