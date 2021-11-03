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畢業後「專替爸媽收房租」！他慘遭朋友消遣：當廢人真好

▲有位男網友表示，自己大學畢業後就開始幫爸媽收房租、整理房子，明明沒有高調炫富，卻還是被朋友消遣稱「當廢人真好」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有位男網友表示，自己大學畢業後就開始幫爸媽收房租、整理房子，明明沒有高調炫富，卻還是被朋友消遣稱「當廢人真好」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 09:44:09

每個人家中的經濟狀況有所不同，價值觀上出現差異在所難免。不過有位男網友表示，自己大學畢業後就開始幫爸媽收房租、整理房子，明明沒有高調炫富，卻還是被朋友消遣稱「當廢人真好」，詳細過程曝光也引起討論。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「我去年從私大商學院畢業，因為父母在年輕的時候就有在投資房地產，我現在就專門幫忙收租、整理房子，收到的房租一半都匯到我的戶頭」。

▲一名男網友發文抱怨，表示同學學測成績比他低，卻靠著「繁星制度」上了比他更好的學校，讓他很不滿意。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲原PO自認在學期間並沒有特別高調，在畢業後卻社群網路上被同學酸。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
他隨後也貼出與朋友的對話截圖，只見對方傳訊關心「一直很想問你是做什麼工作的？為什麼常常出去玩又吃很好？」他回答「就幫忙家裡收房租而已啦」，朋友則回應「好羨慕你都可以不用奮鬥，當廢人就好，像我們這種投錯胎的每天都累得跟狗一樣」。

原PO說，「對我來說，上大學就是在體驗生活、玩社團、交朋友的，所以大學期間我都是能及格就好，能玩就玩。畢業後時不時就有朋友問我在做什麼，我也以平常心跟他們說明現況，但最近常常有很多人講話越來越酸，甚至會諷刺我，我從來沒有主動說過家裡的情況，在學校時也沒特別高調，我有做錯什麼嗎？」。

詳細過程曝光也掀起討論，不少網友認為「這社會是嗜血的」、「老實說你就是幸運的小孩，其實他們也只是想抱怨而已」、「富二代是你的優勢沒錯，但你沒有培養興趣或專業技能，只能虛度光陰也確實跟一個廢人沒兩樣」、「收房租真的滿廢的啊，而且也太老實了幹嘛照實講，有時候唬爛個兩句打發掉就好」；但也有一派人建議「建議不要把真實情形告訴不親近的人，掰個工作也好，不是每個人都安著好心」「我畢業就退休的朋友，大家都過著低調的生活、不會亂發，被問都說自由業」、「像我都過得很低調，不發文，自己爽就好，只有幾個高中朋友知道」。（編輯：潘毅）

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