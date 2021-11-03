總在試用期被刷！她嘆「公司都太嚴苛」 網見2原因搖頭
不少公司都設有三個月「試用期」，來檢視員工是否能勝任一份職缺。但就有位女網友表示，從出社會以來多份工作都撐不過試用期，不僅感慨「公司都太嚴苛」，然而背後原因曝光後，卻讓不少人直搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 10:50:59
原PO在論壇Dcard上發文提到「從出社會到現在換了很多工作，每一間都沒超過試用期，很多主管都說不適合，有些是說我學習太慢、有些是偷滑手機不小心被發現。為何現在的公司要求都那麼嚴苛啊，我只是想好好工作養活自己而已啊？」
然而詳細原因曝光後，許多網友也搖頭回應「試用期3個月裝一下都沒辦法，真的應該好好檢討自己吧」、「滑手機不是問題，工作也很常需要用手機拍樣品照片傳給廠商，但是看不相干的網站還看到被提醒真的是你要檢討」、「適者生存法則，但提醒您，上班不能滑手機是基本常識吧！要滑就不要被發現」、「學習慢還好說，但學得慢又愛偷滑手機，那這種員工真的先不要欸」、「很多次試用期沒過，要檢討自己，而不是公司」。
另外也有前輩給予建言「至少把分內的事情做好做滿，而且新人真的就該乖乖安分 等全部都熟練的要偷懶也不遲」、「主管不會care你有沒有『偷滑』，但是他交待你的事情你還沒做完，甚至根本沒做多少就在那邊滑，叫你滾就是活該」、「因為你只想養活自己，但公司不想白白養你」。（編輯：潘毅）