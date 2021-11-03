逛服飾店買衣服回家秒後悔！眾揭「燈光魔法」：被誤導了
雖然現在的網購十分發達，但仍有不少民眾喜愛在服飾店挑選試穿，每次都買一大袋回家。不過就有女網友感慨「每次買回家後再穿上好看的都變好普通」，過程曝光更有不少過來人揭露店家內的「魔法」直呼：「被誤導了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 16:35:24
原PO在論壇PTT上發文提到「每次去逛服飾店，現場覺得好看的衣服，買回來穿時都覺得變的好普通。但相反的，在特賣會買的衣服，回家實穿跟現場的差距就比較小，到底服飾店是施了甚麼魔法？會讓人的感受有那麼大的差距？」
貼文曝光後，立刻有不少常客解答「記得日本有節目研究過，鏡子背後好像某個角度會鎖緊，你正面看起來好像是正的，其實有特定角度」、「燈光＋鏡子，服飾店的鏡子超顯瘦」、「鏡子擺斜、或是鏡子本身超顯瘦，就會讓買家感覺非常良好」、「一般來說在黃光之下，人的樣子會看起來比較亮眼」、「服飾店的燈光誤導，再加上那氛圍一下就買了」。
另外也有人提出其他場所的鏡子也有相似效果「我家這邊健身房的鏡子照起來瘦到爆」、「化妝品櫃、珠寶櫃、精品櫃也是，我都說我要在白光下，看不然顏色真的會有落差」、「我也覺得捷運月台的玻璃柵欄也有同樣效果」。（編輯：潘毅）