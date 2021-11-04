飼主求助路邊黑喵 牠帶路500公尺奇蹟找到走失愛貓
貓咪真的太有靈性了！桃園一名網友YiFen Tan的13歲橘貓嚕嚕日前走失了，親友幫忙協尋了整整兩天，卻遲遲找不到牠。一天深夜她在附近街上尋找愛貓，恰巧遇見路邊一隻不怕人的黑貓，她將嚕嚕用過的貓砂給牠聞，並敲擊手中的罐罐，拜託黑貓幫忙找嚕嚕。沒想到黑貓就這麼悠悠哉哉帶著她走，他們走走停停約500公尺後，竟真的發現嚕嚕的身影！
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 08:35:00
他們來到一座停車場後黑貓緩緩停了下來，而她和朋友就在附近呼喊著嚕嚕的名字，想不到過沒多久，嚕嚕就從一個隱密角落走出來，旁邊還有一隻小黑貓，就像是在幫忙照看著嚕嚕一樣，讓她感到很不可思議，直呼街貓真的太有靈性了！
網友知道嚕嚕尋回的消息都很開心，紛紛表示：「請流浪貓找貓的都市傳說真的應驗了」、「原來黑貓不只外送，還兼職當偵探！」、「原PO快收編」、「我們家的貓上次也是請歐ㄋㄧㄠ幫忙」、「貓咪是真的聽得懂人話」、「牠們是不是怕來了隻橘貓飯就不夠吃了，所以跑來讓你帶牠走」、「黑貓事務所，專門協助人類尋找走失的貓」。YiFen Tan雖有回到原地答謝兩隻黑貓，並考慮將牠們收編，但是黑貓吃完罐罐之後瞥了貓籠一眼就帥氣離開了，似乎沒有被收編的意願。
其實嚕嚕是隻非常親人的貓咪，附近許多商家都認得牠，平時嚕嚕也都會到附近藥局當店貓，更有認得嚕嚕的網友留言表示：「每次經過藥妝店都會去看橘貓在不在，他真的好可愛好親人！昨天經過聽到走失的消息好難過，還有聽到里長廣播，還好最後找到了！」也有網友呼籲飼主平時做好門窗防護，防止憾事發生。（編輯：李家慧）