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男女有別？橘貓手踏奴才臉不給抱　他嘆：對老婆都不一樣

▲日本一隻橘貓面對奴才們的抱抱時，竟然做出「男女有別」的不同反應，讓網友全都笑歪了！（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
▲日本一隻橘貓面對奴才們的抱抱時，竟然做出「男女有別」的不同反應，讓網友全都笑歪了！（圖／twitter帳號NEKOLAND13）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 21:06:22

都能聽見奴才玻璃心碎滿地了！身為貓奴都有這種習性，看到主子那令人療癒的小臉總是想要一親芳澤，不過可不是每一位主子都願意「賞臉」。日本就有一名男飼主日前發了一組照片，分別是自己與妻子抱著自家愛貓，不過網友看了卻笑噴：「真是差別待遇啊！」。

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▲推主家養了兩隻長毛貓，分別是橘色的「Emma」與灰白色的「Roy」。（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
▲推主家養了兩隻長毛貓，分別是橘色的「Emma」與灰白色的「Roy」。（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
這名日本推主家中養了兩隻長毛貓，分別是橘色的「Emma（エマ）」以及灰白色的「Roy（レイ）」，這次的主角Emma是一隻正值年輕的母貓，個性活潑又好奇心強，經常鬧出不少有趣的事，因此這對奴才夫妻非常喜歡牠。這天夫妻倆分別抱起Emma，只見妻子抱著牠時，Emma乖乖地趴在妻子的肩膀上，小鳥依人的模樣非常可愛！

▲這次的事件主角是身為妹妹的Emma，長相討喜個性又活潑。（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
▲這次的事件主角是身為妹妹的Emma，長相討喜個性又活潑。（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
但是輪到身為家中男主人的把拔想要抱牠時，Emma卻將手手伸直、直接狠狠地踏在他的臉上，還露出一臉「別靠近我」的表情，讓把拔整顆心都碎了！面對這樣無情地拒絕，男主人只好寫下：「妻子和貓是一對戀人一樣，而自己卻僅僅是僕人」，但是也笑笑地表示雖然被主子拒絕，但是被肉球「打臉」也是一種「鼓舞」！

▲這天推主妻子抱起Emma，牠乖乖地趴在肩頭撒嬌。（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
▲這天推主妻子抱起Emma，牠乖乖地趴在肩頭撒嬌。（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
▲沒想到換推主抱抱時，Emma竟然無情地抵住他的臉！（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
▲沒想到換推主抱抱時，Emma竟然無情地抵住他的臉！（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
▲Emma：請保持社交距離謝謝！（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
▲Emma：請保持社交距離謝謝！（圖／twitter帳號NEKOLAND13）
網友看了對比照後都紛紛笑說：「主子拒絕得很明顯」、「感覺貓咪進入叛逆期？」、「手感應該不錯」、「奴才滿滿的辛酸啊」、「貓咪行使否決權了」、「嫌棄的意味很濃厚」、「對，沒錯，你就是鏟屎的僕人而已」、「主子虐我千百遍，我待主子如初戀就是這個道理」。（編輯：陳珮瑜）


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