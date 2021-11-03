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理科太太婚姻有多難？作家列「4點」心疼：比單親更尷尬

▲理科太太（左）和老公John爆出正在協議離婚，對此，兩性專家艾姬也分析其婚姻4難處，感嘆「比單親更尷尬」。（圖／記者陳明安攝）
▲理科太太（左）和老公John爆出正在協議離婚，對此，兩性專家艾姬也分析其婚姻4難處，感嘆「比單親更尷尬」。（圖／記者陳明安攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 21:30:22｜2021-11-03 21:40:57

知名YouTuber理科太太與老公John結婚5年，育有1名4歲兒子，然而今（3）日傳出夫妻倆正在協議離婚，相關消息一出立馬引發熱議。對此，兩性作家艾姬便提出個人觀點，分析理科太太婚姻中「4大難處」，心疼表示「偽單親媽有時比單親媽更尷尬」。

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艾姬今日於臉書粉專《我是艾姬-情癒撩慾系作家》上指出，對於知名Youtuber理科太太婚變一事個人感到不意外，她解釋「這句話可不是酸民那種語言，我對她沒有恩怨。一樣不評論家務事的是非對錯，我來分享一下理科太太的婚姻有多難？」隨後她也列出4大點：

理科太太與老公上節目錄影。（圖／記者陳明安攝，2019.06.06）
▲理科太太與老公驚傳婚變。（圖／記者陳明安攝，2019.06.06）
一、公眾人物的難：爆紅被關注以後，私領域生活也一定會產生改變、受到影響。雙方是否能適應及接受？

二、家有憂鬱症患者的難：不只是理科先生的憂鬱症，身為病患家屬的太太當然也承受一定程度的身心壓力。2019年理科太太就曾拍片說明自己也病了的狀況。

三、偽單親家庭的難：老公不在身邊，一個人照顧小孩。有些事情需要找男性幫手卻礙於公眾身份而無法找男性友人幫忙，否則被曲解為婚外情不是很糟？在仍有法律上婚姻關係限制下，偽單親媽有時比單親媽更尷尬。

四、遠距婚姻的難：疫情之下，對於生命生活難免有許多不安全感。就算生活可以一個人獨立承擔，但你的白天是我的黑夜，有時候想找對方說個話都變得很難。維繫感情重要的親密關係，更是難上加難！艾姬最後也表示，倘若你的婚姻有過不去的難關，「離婚，也許是不得已的選擇，但也可能是更好的決定。」（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《我是艾姬-情癒撩慾系作家》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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