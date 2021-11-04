六福村遭《魷魚遊戲》佔領！當地人反感吐心聲：玩到爛了
萬聖節才剛過，扮裝風潮熱度不減，日前就有一名網友在網路上表示，她在遊樂園「六福村」中看到所有人都扮成《魷魚遊戲》角色，正在排遊樂設施，畫面十分壯觀，不過貼文曝光後反而引起當地人反感，還有家長擔心直言：「蠻怕小孩一直學。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 07:26:14
一名網友日前在臉書社團「新竹大小事」中貼出一張照片，只見畫面中六福村的遊樂設施排隊人潮中，竟幾乎都是黃、紅、綠、黑4個顏色，原來遊客們全裝扮成韓劇《魷魚遊戲》中的角色，包含木頭人娃娃、紅衣士兵及身穿綠色運動服的參賽者們，還有掌管遊戲的黑衣BOSS，一群人全在園區內慶祝萬聖節，讓原PO看傻表示：「六福村滿滿的魷魚遊戲。」
貼文曝光後，不少網友忍不住留言，「蠻怕小孩一直學」、「證明了台灣人真的很愛跟風」、「有完沒完啊」、「昨天去真的是滿滿的魷魚，好膩」、「老梗還要搞多久」、「魷魚遊戲都被玩到爛了」、「只能風一陣子，後面就噁心了」。
事實上，《魷魚遊戲》為 Netflix原創韓劇，裡頭充斥血腥、暴力畫面，因此設下年齡限制，用戶需滿16歲以上才能觀賞，而《魷魚遊戲》一推出立即造成全球風靡，今年不少人萬聖節裝扮都與其相關， 六福村不久前也推出限定快閃活動，只要當天以《魷魚遊戲》內角色裝扮入園，就可免費獲得「鬼王」陪乘機會，引起許多遊客的朝聖。（編輯：賴禹妡）