只送不賣！「好市多小熊」領取方式曝 網嗨：還送200元
知名美式賣場「好市多」因價格優惠且商品多樣，退換貨服務也相當便利，吸引不少顧客前往消費；近日就有網友逛賣場時發現，有一個攤位放著2款可愛的好市多熊熊，裡頭還付200元購物金，而領取方式一曝光，也讓網友們超嗨。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 09:43:45
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示只要在攤位現場註冊好市多線上會員，並且出示註冊成功畫面給工作人員檢查，即可得到一隻好市多熊熊。
且好市多熊熊還有紅背心、藍背心兩個款式，提供民眾選擇；不僅如此，在熊熊的腳旁邊還有QRcode，只要掃描以後，便能獲取線上購物金200元。
貼文一出，網友全暴動，「昨天臨時去有遇到」、「我也有，超可愛的」、「購物金比較吸引」、「女兒很愛」、「換好換滿」、「有熊熊！！！！」、「好可愛啊」。
不過，也有不少早就註冊過的網友紛紛哀嚎，「舊會員哭倒打滾ing…」、「舊會員都沒有，自動去下載的都是笨蛋」、「舊會員什麼都沒有連購物袋也沒拿到」、「舊會員哭泣中」、「去年註冊是購物袋，哭」、「沒購物袋也沒熊，下次不敢再主動先辦好新東西了」、「羨慕，早期都沒有」。（編輯：郭佩蓉）