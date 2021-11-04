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台式麵包哪款最頂？行家秒點「它」吃不膩：簡單又美味

▲台式麵包口味獨特又多，深受台灣人喜愛。（示意圖／取自pixabay）
▲台式麵包口味獨特又多，深受台灣人喜愛。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 11:32:12

麵包是不分老少都愛吃的美食之一，尤其台灣創造了許多獨特口味，台式麵包可說是深受台人喜愛，近日就有一名網友好奇問「台式麵包哪種是你心中的第一名？」貼文一出引起網友熱議，「肉鬆美乃滋麵包」立即被全場點名：「當然是肉鬆麵包啊，最簡單的最好吃，永遠吃不膩。」 

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該名網友昨（3）日在PTT貼文，他以「台式麵包哪種是你心中的第一名？」為題，表示台灣身為美食之鄉，許多美食到台灣都會改頭換面變得更加美味，像台式麵包就是最經典的例子，因此好奇問大家：「從小吃到大的台式麵包中，哪一種是你心目中的第一名？小弟的第一名是蔥花肉鬆麵包卷！好呷！」 

▲營養師高敏敏在臉書發文，分享「12款傳統麵包熱量排行」，並透露小時後最愛「奶酥」麵包，在看到熱量後，直呼「吃不下去」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲許多網友高呼，台式麵包中最愛的是肉鬆美乃滋麵包。（示意圖／取自pixabay ）
貼文一出，網友紛紛留言點名，「奶酥菠蘿麵包」、「大理石麵包才是真諦」、「奶油螺旋麵包」、「青蔥麵包，簡單好吃」、「包火腿沙拉的炸麵包」、「起酥肉鬆+蔥麵包，讚」、「水煮蛋美乃滋火腿麵包」、「包芋頭的菠蘿麵包」、「蔥花麵包」、「黑糖饅頭」。 

不過，最常被提到的是「肉鬆美乃滋麵包」，「肉鬆美乃滋才是第一名」、「沒肉鬆沒必要吃」、「肉鬆美乃滋麵包～讚」、「肉鬆美乃滋」、「美乃滋肉鬆，超油超爽」、「當然是肉鬆麵包啊，最簡單的最好吃，永遠吃不膩」。（編輯：賴禹妡） 

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