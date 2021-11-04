為何超多人愛去日本工作？過來人抖「真相」：台灣有得拼
在新冠肺炎疫情爆發之前，許多台灣人喜歡到日本旅遊，也有人會到日本當地工作，不過就有一名網友好奇，一堆人認為日本不適合居住，為何還會有人想赴日工作？貼文一出，有過來人透露，其實日本及台灣的就業環境都很辛苦，並沒有誰比較血汗，還有網友直接點出關鍵：「日本的假不一定能全部休完耶。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 12:13:12
該名網友昨（3）在PTT貼文，他以「日本不好為什麼一堆人跑過去？」為題，表示一堆人都說日本很血汗，比較適合觀光、不適合居住，不過台灣每年還是有很多人到日本工作，讓原PO相當好奇原因。
貼文一出，網友紛紛留言，「對日本文化的熱情撐著吧」、「那裡的就業環境真的不友善啊」、「真的是一堆人，不信去在日台灣人社團看」、「之前去日本問路，結果隨便五人有三台人」、「根本存不了多少錢，居住品質也差，通常就是靠熱情撐很事實啊」、「台灣哈日的熱情是歷史級的」。
不過，多數網友點出選擇赴日工作的理由，「有規劃走路空間不用人車爭道就值得了」、「日本血汗那台灣呢」、「日企是蠻傳統，但還是有外商啊」、「賺一樣少的錢，至少想要日本這個光環」、「台灣大多的職場都扭曲了吧，很多都要靠加班，沒加班根本就很慘」、「台灣一樣血汗那幹嘛不選日本」、「日本的假比台灣多，韓國中國也是」、「日本的假不一定能全部休完耶」。（編輯：賴禹妡）