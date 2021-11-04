超準心測！憑直覺選1圖　看他是否為你「生命中的過客」

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A、水裡的女孩與魚
B、提燈照出雲的女孩
C、女人與老鷹
D、老婦人與影子
-選好看答案-
A、水裡的女孩與魚
磨合後會是彼此重要的人
目前的你們似乎相處的不是很愉快，兩人在一起總是處處摩擦、常常因為一件芝麻綠豆大的事情爭吵得不可開交，對彼此做的事情怎麼都看不順眼，其實你們只是不夠瞭解對方。試著多花一點時間去理解對方、融入對方，多看對方的優點、忍讓對方的缺點，或是公開討論一起改進，你們會是很互補的一對戀人。
B、提燈照出雲的女孩
你們就是彼此生命中最重要的人
你們倆相處時輕鬆、自然，就算不說話也不會覺得尷尬，就像是摸透了彼此的性格，一個動作、一個眼神傳遞，你們就知道彼此的心意，這就是一種默契，你們就是彼此尋找的心靈伴侶。就算不能天天見面，心也是會繫在對方身上，彼此分享生活瑣事也不覺得無聊，只要知道對方心中有你，就算距離在遠，也覺得心近。
C、女人與老鷹
他是你生命中的過客
在這段感情中你總是愛的卑微，而如今你已無法在留住他，也無法再繼續維持這段關係了。曾經你覺得的美好，如今都已成過去。其實你在這段感情中非常的痛苦，心酸流淚遠比開心大笑來的多，只是你愛得太深，難以自拔，不是捨不得放手，是不甘心就這樣錯過。但，他只是一名過客，合則來不合則散，不要強求，不要作繭自縛，最後還是傷了自己。
D、老婦人與影子
你是他生命中的過客
你們倆在相處上沒什麼問題，因為對方對你非常好、總是包容你、順著你，甚至在你任性鬧脾氣時，也不生氣的全盤接收你的壞情緒，做任何事都以你為主，彷彿你就是他的全部。雖然你處處佔上風，但是時間久了，你會思考對方是真的軟弱，還是根本對你不上心。你也是需要一個強而有力的臂膀，而不是事事遷就你的軟爛對象。（編輯：郭佩蓉）
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