男幫還債窮到啃吐司！慘被女友戴綠帽　主播曝殘酷結局

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男子得知女友的薪水除了要負擔家中開銷，還要替弟弟還債，某次女友更是接到債主電話，要立刻拿出幾十萬來贖回渾身是傷的弟弟，「一次、兩次，剛開始是幫忙，後來成了他的義務。這個欠債的無底坑洞，原本只有她獨自承擔，現在連他都被扯了進來」。
男方為了愛無怨無尤，幫著還債數年，經常是月初薪水進來，債主就來，整個月的月俸都還不夠去填女友家的債務，「同事聚餐他從不參加，因為沒有多餘的錢可以花用。月底更只能啃著吐司，悲慘度日。就連家裡額外給的錢，也都被拿去填錢坑了。他以為自己無私付出，能換得她一世相隨」。
直到有天，一個朋友沉痛地向男子開口「這件事情，我考慮很久，不知道到底該不該說，但我不希望你每個月苦哈哈過日子，還被她蒙在鼓裡。上回，我去出差，就這麼剛好跟你女友住同一間飯店。我看到你女友跟一個男的，在飯店走廊上摟摟抱抱，最後還進了同一間房」。
當天晚上，男子立刻找女友對質，「忍了幾年的悶氣，一股腦發洩出來，就在他詢問她的那一刻，內心還希望，她會開口否認」。沒想到女友不但一口承認，還冷冷的回應「你知道女人的青春有限，我要把握我的青春，去找更有錢的人」。聽聞完整過程，也讓劉芯彤不禁感慨「世上不是只有渣男」。
貼文曝光隨即也有不少網友難過回應「關係失衡註定無法走到最後」、「沒辦法，麵包比愛情重要」、「好悲慘的故事…」「突然勾起回憶，跟我某任女友好像」。（編輯：潘毅）