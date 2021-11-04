他見便當「1地雷配菜」恨透！眾反胃認同：吃20年都挑掉
便當可以一次擁有多樣菜色，是小資族最愛的餐點之一，不過裡頭的配菜卻時常引發討論，近日就有一名網友指出，他最討厭的便當菜就是秋葵，實在無法接受它的口感，貼文一出引來大量網友共鳴：「秋葵真的很噁，我吃一次直接吐出來，我真的不能接受黏黏的還有味道。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 13:05:38
該名網友昨（3）日在Dcard中發文，他以「最討厭的便當菜」為題，表示最討厭的便當菜就是秋葵，吃起來黏糊糊的，口感很像鼻涕，不過他還是為了不浪費食物及多攝取蔬菜吃下去了，第二名討厭的便當菜則是雪裡紅。
貼文一出，許多網友像找到知音般認同，「秋葵黏搭搭的就跟鼻涕一樣難吃」、「秋葵一入口，我直接乾嘔」、「秋葵真的很噁，我吃一次直接吐出來，我真的不能接受黏黏的還有味道」、「秋葵真的直接讓我反胃，近看一堆毛又讓我雞皮疙瘩」、「秋葵這種菜色....看20年都覺得不行，必挑掉」。
除此之外還有人點名其他便當地雷菜色，「旁邊的紅椒我不行，青椒也是」、「吃到24歲，我還是無法接受苦瓜、茄子跟青椒」、「我最討厭青江菜」、「第一名紅蘿蔔，第二名紅蘿蔔，第三名還是紅蘿蔔，從地獄來的食物」、「沒有東西可以超越三色豆」。 （編輯：賴禹妡）