台灣誰是Pan Piano對手？網一面倒喊他：全裸上陣沒在怕
高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，目前頻道已經有超過281萬人訂閱，榮登台灣個人最高。不過在Youtuber圈，也依舊有各式各樣優秀的人才，近日，就有網友討論「台灣有誰能跟Pan Piano尬的？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 13:40:39
原PO在PTT貼文指出「大家的老婆Pan Piano，自從前一波鋼琴女神大戰脫穎而出之後，觀看數直線上升，紅到海外去，還是全台灣訂閱最多的個人YT頻道，真可怕！想請問其他鋼琴類的YouTuber有誰能跟Pan拼的呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「胖Piano啊」、「胖Piano，兩廳院獨奏等級的」、「胖Piano啊，膽敢全裸上陣又是國家級演出欸」、「遲早被胖Piano追過去，自己小心」、「胖Piano出道直接兩廳院，就知道多強」、「胖Piano，主打真人實境秀，有機會超越」。
而事實上，網友所稱的這位「胖Piano」其實就是亞洲統神張嘉航本人，會被網友戲稱此封號在於，日前他與兩廳院與行政院科技會報、經濟部、文化部等部會聯手，打造的大型製作《神不在的小鎮》演出，在劇作中扮演「直播天神」，不僅在演出大秀琴藝，上空沒穿衣服搭配天使翅膀，讓不少網友當時線上觀看都非常震驚。
而統神本人自己知道被網友戲稱為「胖Piano」後也與粉絲同樂，日前在臉書上貼出自己坐在鋼琴前的照片表示「胖piano上線開台了，大家484很想我，一直問我怎麼不開ㄟ」讓不少網友笑翻表示「真的要尬Pan Piano了，笑死」、「真的是辣個最拉風的男人」，沒想到因為兩廳院鋼琴演奏及服裝設定，在近期引發一波網友討論潮，諧音念起來相當有趣。（編輯：張嘉哲）