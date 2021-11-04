海獺腋下有百寶袋！狂從裡頭「掏玩具」送人：我們一起玩
海獺原來是水上小叮噹？哆啦A夢是每個人幼時都想擁有的機器貓，因為牠會在你有困難時猛掏「四次元百寶袋」，那是個擁有無盡空間且無數法寶的神祕小口袋，但沒想到原來海獺的腋下也有一個，日本的鳥羽水族館便分享了海獺掏玩具送人的影片，一起來看看吧！
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 15:49:53
這隻水獺叫「梅（メイ）」，生活在位於日本三重縣鳥羽市的鳥羽水族館，該館以世界級的巨大規模自豪。而近日飼育員在推特分享梅的影片，只見牠悠閒地飄在水上玩玩具，看到人類將手伸出後，立刻大方地把玩具遞上，接著歡快地在水中轉一圈後，下一秒就像變魔術一般，牠手上又有新的玩具了！
其實不是梅會變魔術，而是每隻海獺的腋下都有一個口袋狀的皮囊，牠們習慣將找尋到的食物藏在裡頭，在挑選適合的時機進食。海獺除了喜歡藏食物外，中意的石頭或玩具也會被收進小口袋中，而影片中的梅就是從口袋中掏出玩具，並且大方地分享給飼育員。
梅如此可愛的行為感染了許多人，網友們回覆「可愛成這樣太扯了」、「牠看起來像一個魔術師」、「這口袋多大？牠掏太久了吧XD」、「據說這隻海獺到現在還在掏」。（編輯：李惠婷）