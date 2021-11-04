強運狂中4張加碼券！「天選之人」現身卻崩潰：比沒中差
為提振國內經濟，政府除了推動「振興五倍券」政策，各部會也加碼推出振興券。截至目前為止，統計此次加碼券中獎號碼，其中「771」分別中得動滋券、國旅券、地方創生券、i原券和藝FUN券紙本，堪稱全台最強運；另外身分證末2碼為「71」的民眾也中得動滋券、國旅券、i原券和藝FUN券紙本。正當大家羨慕不已時，卻有超強幸運兒現身大嘆自己「比那些沒中獎的人運氣更差」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 17:25:36｜2021-11-04 17:36:22
一名網友於臉書社團《爆怨公社》上透露，自身的身分證尾數正是「71」，這次加碼券重複出現71相當多次，大家都說超幸運的，但他話鋒一轉直言「只有我自己覺得超悲慘！」
原PO緊接著分享原因，表示一開始國旅券和i原券都沒登記到，藝FUN券雖有登記但僅有數位資格，而中獎的卻是紙本券。動滋券是他唯一有中的，但查詢使用規則後，才發現根本不能拿來購買球鞋，「本以為可以拿去買球鞋，結果今年改成只能拿去看比賽或運動用，這對我來說根本完全用不到啊！」文末他便悲喊「所以算起來，我應該比那些沒中獎的人運氣更差吧」。
貼文一出，瞬間引發眾人熱議，「哭啊！我也差不多==」、「72的我，無言了」、「我家6口，有2個中獎（72和381），其餘4人都槓龜，我的65被強迫選數位，結果開出紙本，這樣也說65有中...」；留言中甚至還釣出一名身分證末3碼為「771」的苦主表示「我771，總共中了5張，結果只能領國旅券，其他不是沒勾選就是選數位中紙本，當初就是以為只能勾選4個」。（編輯：陳雅雲）