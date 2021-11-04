超商突多「1新規定」他進店愣住！客人全驚：變快太多了
台灣街道上隨處可見便利商店，而超商不僅商品多樣，也因店內便民服務多樣，吸引許多客人前往光顧。不過，就有一名網友指出，自己前陣子到自家附近的超商時，意外發現多了一條規定。貼文一出，立馬掀起眾人大讚「快很多！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 19:54:00
原PO於PTT上發文，指出近期發現有部分超商改成「自助取貨」，他表示「一開始以為是人力不足門市自己偷偷改成這樣，後來直接在門口貼一個本門市採取自助取貨」。他坦言自身看好新規定，「我家這邊超商下班取貨量超大，然後之前沒人應徵，下班大家在取貨的時候只有一個店員，去都卡超久」，他文末也說「真是辛苦店員了！」
貼文曝光後，就引來不少網友大讚留言，「我家附近也自助取貨了！這樣可以節省店員結帳找貨時間還不錯，而且有拉動線，不會讓人拿了就跑」、「附近的萊爾富也改自助，自己找快很多」、「很好啊！甚至連末3碼都用印的，超清楚」、「自己找真的比較快，店員找有時候後面會大排長龍很歹勢」、「自己找快很多+1」。
但也有人提不同看法，直言「自助有時候有點可怕，那些拿貨的人都不知道怎麼摔你的包裹的」、「自助也有風險」、「自助好像不錯但是有風險吧」。（編輯：陳雅雲）