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移工將開放入境！仲介業者：樂觀其成但憂搶不到名額

▲指揮中心日前表示恢復移工入境，勞動部透露計畫採取「積分制」決定移工引進順序。（示意圖／檔案照）。
▲指揮中心日前表示恢復移工入境，勞動部透露計畫採取「積分制」決定移工引進順序。（示意圖／檔案照）。

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-04 20:34:45｜2021-11-04 20:58:37

《四方報》報導，指揮中心日前表示恢復移工入境，勞動部透露計畫採取「積分制」決定移工引進順序，針對移工疫苗施打情形、移工宿舍整備和來源國疫情狀況進行評比，積分高者可以優先來台。對此，東南亞人力仲介公司向《四方報》表示，對於政府重啟移工入境樂觀其成，但積分制恐有思慮不全之處；而不少雇主也擔憂檢疫床位太少，會搶不到名額。

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東南亞人力仲介行銷企劃經理許元睿表示，勞動部首波預計規劃1700床檢疫床位，但光是東南亞人力仲介一間公司要引進的數量就約有200個，且社福類雇主還得跟產業類移工爭搶名額，指揮中心也宣布12月14日後因應春節運輸人潮，將暫緩移工引進或降低引進數量，讓有些雇主覺得這政策目前是「看的到吃不到」，真正要能夠穩定入境恐怕要等到三月份後。

許元睿近一步表示，勞動部提出的「積分制」立意良善，是希望在有限的床位內去做好防疫的把關，但恐怕有欠缺深慮的面向，像是一般工廠的移工住宿都是多人合住的宿舍，但依照積分制，雇主要能提供單人或雙人套房、有獨立衛浴等，分數才會比較高，「如果要工廠雇主都幫移工準備單人套房才能更快引進，對雇主也會是一個負擔」。

據悉，勞動部擬定的積分制有三項：移工疫苗施打情形、雇主宿舍整備和來源國疫情狀況。其中，完整接種疫苗者預計將得55分，接種一劑者則為45分，未接種者不配分；來源國疫情狀況則視「7日移動平均確診人數」而定，確診數控制在5,000人以下為10分，5,001至1萬人則為5分，確診數超過1萬則不配分。宿舍整備部分，則分為套房或非套房，視共住人數不同而評分，9人以上共住不配分。由於社福類雇主和產業類雇主的性質不同，因此勞動部將分開進行評分，社福類雇主預計不會針對宿舍整備部分進行評分。不過，實際評分方式還有待勞動部正式公告。

對於政府開放移工入境的態度，雇主皆表示肯定，也希望未來能夠穩定開放。東南亞集團也表示樂觀其成，且為配合中央防疫，早在政府下決策以前就已和國外仲介合作，要求移工必須施打WHO認可疫苗後才能加入配對人選，目前已經將符合資格的移工資訊放置在公司平台上尋找有聘僱意願的雇主，因此對於政府的開放政策是已經準備好了。

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