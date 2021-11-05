超商ATM領錢送「有錢人皮包」！真相曝 內行秒懂：貼心
許多人平常會到銀行、超商的提款機領錢，不過，就有一名男網友表示，他最近到超商ATM領錢時，發現一旁竟然送「有錢人的錢包」，而真相曝光以後，網友們也秒懂，紛紛直呼「好貼心」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 10:14:24
該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示他最近到超商ATM想領錢，豈料錢還沒領到，一往下看竟發現有送「有錢人的皮包」，原來這並不是真的「錢包」，而是好幾個「橡皮筋」擺在一旁。
從原PO貼出的照片可以看到，在提款機機身的掛鉤上，真的掛著好幾條橡皮筋，提供給客人免拿取，也讓他直呼「現在提款機還有贈送有錢人的皮包，棒棒的」。
貼文一出，掀起熱議，「我看不懂…？」、「適合土豪」、「因為不是有錢人，所以不懂」、「錢包在哪」、「橡皮筋？？？？」。
其中，也有不少內行人秒懂，「橡皮筋，方便」、「橡皮筋才是正統的」、「真的很貼心，不然我每次拿錢，橡皮筋就斷一次」、「拿名牌錢包不算什麼，真正有錢人都是用橡皮筋」、「好多有錢人的橡皮筋（ㄆㄧˊ ㄅㄠ）都在此路過」、「你要說橡皮筋，很多人不懂梗」、「有錢人都是一捆一捆的」。（編輯：郭佩蓉）