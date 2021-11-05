LINE跳出陌生妹子傳「一句」！內行秒識破：新的詐騙手法
LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過就有一名男網友表示，最近收到陌生人傳「這一句」訊息，貼文一出，內行網友秒識破，直呼這是「新的詐騙手法」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 11:03:46
該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示最近突然被一個陌生女子加好友，他不知對方是誰，於是便問了「妳是？」，豈料對方竟然回「你好，請問你那裡是有高雄房屋出售是嗎」，原PO愣了一下，回應「沒有」，但她竟裝傻「蛤，你不是房仲嗎」。
原PO則回應「親愛的...不是」，怎知對方仍不放棄「那可能我朋友給錯號碼，誤加你LINE耶，抱歉，誤加也是有緣，不介意的話可當個新朋友喲」。
還好原PO警戒心強，早已料到對方可能為詐騙集團，就說自己是美國陸軍，在阿富汗工作，但對方卻仍在裝傻，硬要聊下去，也讓原PO在文末無奈表示「都說了我在阿富汗還硬要......」。
貼文一出，掀起熱議，「新型詐騙嗎」、「原來是反詐騙之術」、「怎麼我都沒遇到」、「最近好像都用這種新的詐騙手法」。
其中，也有不少網友也收過同樣的訊息，提醒民眾要更加小心，「我上次也被用這招耶」、「我也遇到過」、「遇到類似+1」、「遇到+1」、「新的詐騙嗎？我也收到過...」、「我上次也有遇到」。（編輯：郭佩蓉）