7-11門口放著一雙雨鞋！他進店見「真相」 5萬人全敬佩
職業不分貴賤，各行各業都不同的辛勞處。近期有位網友目睹，在7-11超商門口前擺放著1雙有些泥濘的雨鞋，等到他進入店裡後，才得知其中「真相」，也讓近5萬網友看完後超級敬佩。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 11:05:40｜2021-11-05 11:08:21
原PO在臉書《爆料公社》上講述整個過程「早上到淡水開會，聽好車到附近便利商店打算買一瓶水，身旁一位只穿著破襪子選購商品的男士引起了我的注意。待我結完帳走到門口，看見一雙沾土的雨鞋，我就全然明白了，原來他是怕帶土的雨鞋弄髒了便利商店的地板，所以刻意把雨鞋脫在店門外」。
原PO推測，這位皮膚黝黑的男子應該是便利商店對面建築工地的施工人員，「衣著的污損，卻掩不住他潔淨高尚的同理心，我不認識您，但是我謝謝您，令我一早就吸收了滿滿的正能量，我為您以及您的家人獻上我最誠摯的祝福」。
完整過程曝光後，也吸引近五萬人按讚並留言回應「現在很多人 雨天直接把雨衣穿進超商，一點都不尊重店家」、「直接打趴一堆穿著時髦、自視甚高的人」、「高尚的品德真的跟有錢沒錢沒關係」、「職業不分貴賤，穿著髒髒的衣服，賺最乾淨的錢，值得尊重！」、「懂得將心比心的人最溫暖」。（編輯：潘毅）