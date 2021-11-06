女子帶回寵物豬　自認貓咪的牠竟與橘貓組吃貨一族！

▲寵物豬與橘貓組成吃貨好朋友（圖／FB@Here Kitty Kitty Rescue）
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▲寵物豬與橘貓組成吃貨好朋友（圖／FB@Here Kitty Kitty Rescue）
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 08:33:00
當女子到收容所救出一隻貓咪時，無意間發現那裏還有一隻三個月大的寵物豬波克Porker，擔心牠會淪為被屠宰的命運，於是也一併將牠帶出收容所，沒想到小豬竟然自以為是貓咪，與橘貓組成「吃貨好朋友」！
▲珍妮佛從收容所救出一隻三個月大被遺棄的寵物豬，意外與貓咪們相處非常融洽！（圖／FB@Here Kitty Kitty Rescue） Here Kitty Kitty Rescue的創始人珍妮佛Jennifer Gillispie經常會到各地收容所救出貓咪後送養，只是她從來沒有想過有一天她會從收容所帶回一隻寵物豬，當她發現那裡有一隻才三個月大被棄養的小豬波克時，她立刻想到或許牠可以跟機構農場裡另一隻小豬漢彌爾頓Hamilton以及兩隻山羊做伴，但是怕冷的波克似乎不適應穀倉的氣溫，只好先讓牠住進貓咪的暖房裡直到牠長大，卻沒想到因此挖掘出波克內心屬於貓咪的一面！ ▲怕冷的波克無法待在穀倉，只好先搬進貓房與貓咪同住（圖／FB@Here Kitty Kitty Rescue） ▲波克非常喜歡貓咪，也自認是貓咪一族（圖／FB@Here Kitty Kitty Rescue） ▲睡覺也要待在貓咪朋友的附近（圖／FB@Here Kitty Kitty Rescue） 波克非常崇拜貓咪，也認為自己是喵星人，牠喜歡貓房裡的每一隻貓咪，時常跟牠們混在一起，模仿牠們睡貓床、玩貓玩具，甚至喜歡吃貓糧！有趣的是，貓房裡一隻橘貓皮皮Pippi也很喜歡波克，一豬一貓經常在一起睡覺或分享食物，因此常常上演貓吃豬食以及豬吃貓食的搞笑畫面！有了好朋友彼此的陪伴，波克與皮皮迅速地茁壯成長，讓珍妮佛不禁笑稱原來嗜好是會互相傳染的，因為小豬與橘貓已經組成快樂地吃貨一族啦！（編輯：陳珮瑜） ▲甚至還要玩貓咪玩具！（圖／FB@Here Kitty Kitty Rescue） ▲橘貓皮皮與波克經常在一起分享食物（圖／FB@Here Kitty Kitty Rescue） ▲皮皮：想吃飯嗎？先等我兄弟吃完再說！（圖／FB@Here Kitty Kitty Rescue）