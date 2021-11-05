韓國泡菜吃哪家最爽？眾推「這2款」絕對正宗：不吃後悔
韓式飲食在台灣相當盛行，尤其經典韓式泡菜是許多媽媽的首選，在煮飯、配菜時加一點添味，非常方便。但市面上泡菜品牌眾多，就有網友發文詢問哪家才最正宗，綜合眾人意見整理出「慶尚北道韓國泡菜」和「韓國家鄉泡菜」，這兩款擁護者最多，紛紛讚其「非常好吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 15:57:37
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》列出多款泡菜品牌，包含慶尚北道韓國泡菜、宗家府正統韓國泡菜（黑蓋）、韓英韓國家鄉泡菜、新來源韓式泡菜、HF韓國白菜切片泡菜…等11個品項，然後詢問「全聯各種泡菜，請問各位，哪種比較好吃，求解。」
老饕們紛紛投出自己的愛牌，其中慶尚北道韓國泡菜和韓國家鄉泡菜聲勢最高，大家認為「韓國家鄉泡菜首推！」、「韓國家鄉泡菜！但是開封後放多天就只適合煮湯了,會越來越酸」、「慶尚北我已經吃完第三罐，朝第四罐邁進」、「以前都買1號黃蓋，好好吃；上週買1號紅蓋，好蒜味好甜」。
其他網友也推薦了「韓英韓國正安泡菜，慶尚北也不錯但吃完嘴巴太臭了哈哈」、「宗家府不會錯」、「我都買新來源」、「其實找到適合自己口味的比較重要，之前大家推慶尚，但我吃不慣慶尚，後來我是都買宗家府跟正安，一個單吃一個炒菜煮火鍋」。（編輯：李惠婷）