影／羊也懂得吸貓？　員工：牠才是農場人氣王！

喵星人的魅力已經蔓延到其他動物了嗎？高雄市的華一休閒農場日前在粉專上傳一段影片，某日員工巡視農場時察覺羊舍有不尋常騷動，發現是一群羊猛蹭一隻橘貓，以為牠們欺負弱小，仔細看才驚覺貓咪竟然一副很享受的模樣，被網友笑稱：「羊群也懂得吸貓！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 08:46:00
農場表示這隻迷倒眾羊的橘貓叫做「喵喵」，是一、兩年前從附近鄰居家跑來的貓咪，自從被農場經理收編後就在這裡佔地為王、四處串門子，跟所有動物都當好朋友，但尤其喜歡到羊舍閒逛。這群羊羊也很喜歡這位「自來熟」的小傢伙，不但不會趕走牠，還跟牠依靠在一起，冬天時更讓牠睡在身上取暖！而這天員工發現羊群紛紛探頭看向飼料槽裡一坨橘色不明物，走近一看居然是喵喵躺在那裏，任由羊群在牠身上狂蹭，牠「本人」一點都不驚慌，反到是擺出很舒服的模樣享受羊群「吸貓兼馬殺雞」，自己還爽到翻肚，讓員工不禁在粉專寫下心中俳句：「人氣最高的 不是羊」！先來看看這段讓員工感慨的影片～
後來才發現原來許多遊客到農場參觀時，都會看見喵喵然後聚集在牠身邊狂攎貓，搞得農場員工哭笑不得表示牠搶走原本該是主角的羊咩咩的風采，反而都沒人注意羊群了，但是也很喜歡這種跨種族的特殊友誼。許多網友看了影片表示：「羊也很懂吸貓」、「牠才是農場管理員吧！」、「吸貓無國界」、「喵星人也征服羊群了」、「羊：請問客人這馬殺雞力道可以嗎？」、「好可愛喔我也要去農場找牠」，看來不只有人類愛貓，連動物也很愛喵星人呢！（編輯：陳珮瑜）