收容所聰明貓咪頻開門放風同伴　志工無奈與牠鬥智！

「不能出門好可黏哦～偶門一起粗企玩吧！」真是隻為同伴著想的好貓咪，可是你造成人家很大的困擾啊！日前國外一間收容所Friends For Life在社交平台發布一則貼文，放上幾張目前在等待領養的貓咪克樂迪的照片，並控訴這頑皮的小傢伙每天都在找機會打開門，讓其他貓咪們可以一起出去亂晃。員工和志工無不頭痛，也和牠多次展開各種鬥智反擊，希望防止牠不要再亂開門啦！
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 10:56:00
克樂迪從小貓時就在所裡長大，當時大家就發現牠個性非常活潑。雖然曾被領養回家，但主人搬家後又將牠送回這裡。據說克樂迪之前就常常幫家裡的狗勾開門，讓主人非常懊惱啊！
剛被送回來的時候，員工們都還不知道克樂迪不能接受門被關起來。克樂迪第一次犯案是在某天收容所閉館之後，隔天早晨員工來開門，才驚覺一堆貓咪跑出來大廳亂晃，有的在破壞滑鼠墊，有的在破壞捐獻箱，許多東西都被弄倒了，好不熱鬧呀！員工透過所內監視器找犯人，從大廳的畫面中只能看到一點點貓咪的耳朵頂端在動啊動的，就像是在慢慢探頭向外看，過不久門就開了，他們調了房間裡的監視器，才抓到罪魁禍首正是克樂迪！
克樂迪是隻很不受人類控制的貓，員工都說牠有顆自由之心。但每次貓咪被克樂迪放出來，員工就要拿出罐罐引誘大家回房間，不然根本抓不完，實在是讓人心累呀。之後員工嘗試多種方法，像是拿掃把擋住門口、換門把等等，最後買了兒童安全門鎖才總算制伏住克樂迪那讓人又愛又恨的小手手！
現在無法開門的克樂迪還是喜歡躺在門邊，等待沒有戒心的來賓，伺機溜出去。調皮的牠其實也有顆可愛的心，牠最愛用毛巾或毯子蓋被被睡覺，是隻喜怒分明的貓咪。收容所將訊息發布後也一同將牠的領養資訊公布，希望可以為牠找到適合個性的新家！來看看克樂迪多次嘗試越獄的影片～（編輯：李家慧）