7-11穩當大哥全家怎存活？網列「3點創新」：勢頭擋不住
台灣便利商店密集度極高，其中最耳熟能詳的便是7-11和全家，兩個超商各有特色，也都擁有自己的一票死忠粉絲。日前有網友發文，認為全家會略遜7-11一籌的原因就是不擅行銷，可網友們卻搖頭不認同，並列出全家引領超商界的「3點創新」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 21:20:15
原PO於PTT上以「全家是不是輸在行銷？」為題發文，認為全家始終無法超越7-11龍頭地位的原因就是不擅行銷，他舉例全家雖為日資企業，卻沒有好好利用這個特色，覺得該在店內標示日文增加高級感，這樣日本老闆看了親切、喜愛日本文化的台灣人也會多加光顧，故詢問「試問全家是不是輸在行銷？有沒有相關的八卦？」
但多數網友不同意，有人更整理出全家引領超商界的3點創新，包含最先推出寄杯數位化、最先有會員跟預購優惠及最先出現友善食光、即期品7折折扣，並補充「在公司附近的全家看到自助咖啡機，一整個驚為天人，別人在排隊，你自己按咖啡機1分鐘就完成走人，商店也省下很多人力在煮咖啡，可以更有效率結帳」表示從顧客的角度看，全家非常厲害。
但各家超商都不容小覷，7-11在11月3日時也推出類似全家友善食光，為方便消費者查詢折扣即期品的 i 珍食地圖，萊爾富跟進咖啡寄杯功能，可以在雲端超商上自由選購咖啡。各家超商種種功能皆陸續推出，讓各位消費者都能享有更完善、更便利的服務。（編輯：李惠婷）