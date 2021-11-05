哪家網路銀行最好用？全場推「4間」APP太神：真的高標
隨著科技逐漸發達，各家陸續推出網路銀行，甚至還會祭出許多優惠，吸引不少人辦理使用。對此，就有女網友好奇詢問「大家覺哪個銀行的APP好用？」其中4間銀行揭被許多鄉民點名。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 22:23:37
原PO於PTT WomenTalk板上發文，指出現代人應該都很少跑銀行處理事務，通常都會利用手機APP來完成，「除非網銀密碼忘記了，才會跑一趟」。她也分享自己目前手機安裝郵局、聯邦銀行、台新Ricahart和Ricahart Life等APP，好奇詢問「大家覺得有那些好用的銀行app？」
問題曝光後，其中最多人點名「玉山銀行」，直言「玉山錢包，可以刷卡權限管理真的方便」、「玉山真心棒」、「玉山+1」、「只用過郵局跟玉山，玉山大勝」、「玉山跟LineBank」、「玉山也還不錯」。
再來「國泰KOKO數位銀行」也被許多用戶提及，「我愛KOKO」、「App比較愛國泰koko」、「國泰的也還行」、「只有用過國泰的」、「玉山1、國泰2」、「國泰綁Line好用」、「國泰可以」。
除此之外，留言中亦有網友推薦「台新Ricahart」和「中國信託」2大間，「理查真的高標」、「我常用的是Richart」、「richart算好用的」、「richart跟大戶的介面都還不錯」、「中信、ricahart兩個好用」、「中國信託不錯」。
除了上述銀行，也有鄉民分享其他答案，「永豐大戶、ILEO都不錯」、「富邦，我一直都用富邦覺得不錯」、「ileo介面可愛好用」、「華南及兆豐」。（編輯：陳雅雲）