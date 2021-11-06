鋒面通過！北部、東半部有短暫雨 中南部高溫衝33度
中央氣象局指出，今（6）日有鋒面通過，主要造成北部及東半部地區的雲量較昨日增多，有局部短暫陣雨出現，不至於大雨成日，但會有些間歇性降雨不定時出現；高溫部分，北部及東北部地區雲多時高溫略降，仍有27、28度，花東地區約29度，中南部地區依舊偏暖有32、33度，各地清晨低溫２１至２３度，所以還需留意日夜的溫差變化。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 06:17:45｜2021-11-06 06:20:23
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，週末（6、7日）兩天結構鬆散的鋒面接近並掠過，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，白天微熱早晚涼。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，入秋最強冷空氣下週一（8日）起南下，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；下週二(9日)逐漸轉乾，平地最低氣溫將降至13、14度左右。
下週三、四(10、11日)乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚很冷；清晨冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率，是否會成為首波「大陸冷氣團」(台北市氣象局≦14度)？有「不確定性」，需持續觀察。下週五(12日)白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，各地晴朗穩定；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。
由於此波冷空氣與水氣在時機上配合不佳，下週二3500公尺以上高山或可觀察到「霧淞」、「霰」等現象，降雪就「可遇不可求」，機率比較偏低。（編輯：孫唯容）