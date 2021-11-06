為何台灣沒壽司吃到飽？暗黑主因曝 網抖結局：曾發生過
日式壽司因新鮮生魚片及醋飯的搭配太美味，受到許多台灣人喜愛，不過台灣卻很少見「日式壽司吃到飽」，近日就有網友好奇問「台灣如果開日式壽司吃到飽會賺嗎？」貼文一出，不少人搖頭嘆：「會一堆人不吃飯只吃料，浪費食物，之前就發生過了。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 10:19:21
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「台灣如果開日式壽司吃到飽會賺嗎？」為題，表示他之前和同事去吃壽司時，因為沒辦法吃到飽，就在吃到4、500多塊的時候停了，否則根本付不起，最後還沒吃飽，因此讓他好奇問：「有沒有台灣開壽司店吃到飽有沒有辦法賺錢的八卦啊？」
▲有網友點出，若在台灣開壽司吃到飽店，恐怕有浪費食物的行為發生。（示意圖／翻攝pixabay ）
貼文一出，網友紛紛留言，「飯店就有了啊」、「去自助吃到飽夾生魚片配飯啊」、「自助餐幾乎都有握壽司啊」、「不是很多吃到飽都有壽司嗎」、「日料吃到飽不是早就有了」，也有網友認為，單純壽司吃到飽還是有商機，「可以，根本吃不了那麼多」、「一定賺，壽司都是飯耶」。
不過，多數網友都直言，可能會有浪費食物的行為發生，「會出現醋飯山」、「台灣人會只吃魚不吃飯」、「會一堆人不吃飯只吃料，浪費食物，之前就發生過了」、「有人會把飯挑掉，只挖料出來吃」、「馬桶會被醋飯塞住」。（編輯：賴禹妡）