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錯過再等一年！立冬「轉運祕法」曝光：5生肖運勢將變好

▲明（7）日就是立冬了，對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享立冬強運秘法，並表示5生肖的運勢將好轉。（示意圖／取自pixabay）
▲明（7）日就是立冬了，對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享立冬強運秘法，並表示5生肖的運勢將好轉。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-06 10:38:48

明（7）天就是一年一度的立冬了，這是一個年尾交年運重要的節氣，也是年運交接之時，塔羅牌艾菲爾老師就表示，「一定要把握這天轉運的機會」。特別是2022年犯太歲的生肖「虎、蛇、猴、豬」，以及農曆正月、四月、七月、十月出生的人。而2021受牛本命年影響的生肖「牛、羊、狗、龍、馬」，在經歷了一整年的天時不與、勞心勞力以及病痛憂鬱後，將會在立冬時刻，逐漸好轉。

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入冬是交換年運的重要時刻，大家要保持好心情，因為好心情跟好運氣有絕對的關係。無論你是否受到「本命年」影響，12生肖的你，都必須藉由立冬這個轉運的重要日子，為自己增添好運！當然2022虎本命年受影響生肖「虎、蛇、猴、豬」更要注意，現在艾菲爾老師就告訴你，如何在立冬替自己補運，快揪家人朋友一起來看看吧。

▲明（7）日就是立冬了，對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享立冬強運秘法，並表示5生肖的運勢將好轉。（示意圖／取自pixabay）
▲明（7）日就是立冬了，對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享立冬強運秘法，並表示5生肖的運勢將好轉。（示意圖／取自pixabay）
【立冬轉運法】

1、吃糯米的食物

立冬這一天可吃糯米的食物（補中益氣），像是湯圓，要吃雙數，代表著雙雙對對丶圓滿福氣。

 2、擺置鮮花

立冬招姻緣最適合的方向是北方，當天可在家中或臥室的北方擺上花束，可改善冬天凋零跟蕭瑟的運勢。也能趕走光棍的魔咒。花的種類不拘，建議用粉色，如果是放玫瑰的話，要將刺剔除，並以雙數為佳。

 3、擺放橘子跟橘皮

橘子為冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥的意思，在立冬當天擺幾個橘子在客廳，可使人生氣蓬勃，並為運勢轉換招來好兆頭。此外，數字9屬於「陽」，可在立冬當天把橘皮剝成9片（或九九81片），放在家中的各角落，一周之後清除。（如果橘皮無法順利乾燥，表示某處的濕氣過重或是有穢氣，要特別打掃丶除濕）。

 4、配帶適合自己的手鍊

在年前的轉運時刻，可多行善布施為自己種福田，也可配戴適合自己的水晶，或按照八字的生肖喜用配帶三合貴人生肖手鍊，為自己轉好運！

2022十二生肖【年運關鍵字】

生肖鼠

【穩】：付出行動，晉升的一年。

生肖牛

【吉】：貴人加持，順遂的一年。

生肖虎

【坎】：修德免災，太歲的一年。

生肖兔

【浮】：吉中藏兌，浮動的一年。

生肖龍

【累】：量力而為，進修的一年。

生肖蛇

【煩】：生活不順，糾紛的一年。

生肖馬

【成】：步步高升，開創的一年。

生肖羊

【喜】：生活美事，呈祥的一年。

生肖猴

【變】：變幻莫測，多變的一年。

生肖雞

【貴】：水漲船高，重生的一年。

生肖狗

【合】：把握機會，翻轉的一年。

生肖豬

【難】：合中帶破，忙碌的一年。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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