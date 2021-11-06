錯過再等一年！立冬「轉運祕法」曝光：5生肖運勢將變好

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【立冬轉運法】
1、吃糯米的食物
立冬這一天可吃糯米的食物（補中益氣），像是湯圓，要吃雙數，代表著雙雙對對丶圓滿福氣。
2、擺置鮮花
立冬招姻緣最適合的方向是北方，當天可在家中或臥室的北方擺上花束，可改善冬天凋零跟蕭瑟的運勢。也能趕走光棍的魔咒。花的種類不拘，建議用粉色，如果是放玫瑰的話，要將刺剔除，並以雙數為佳。
3、擺放橘子跟橘皮
橘子為冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥的意思，在立冬當天擺幾個橘子在客廳，可使人生氣蓬勃，並為運勢轉換招來好兆頭。此外，數字9屬於「陽」，可在立冬當天把橘皮剝成9片（或九九81片），放在家中的各角落，一周之後清除。（如果橘皮無法順利乾燥，表示某處的濕氣過重或是有穢氣，要特別打掃丶除濕）。
4、配帶適合自己的手鍊
在年前的轉運時刻，可多行善布施為自己種福田，也可配戴適合自己的水晶，或按照八字的生肖喜用配帶三合貴人生肖手鍊，為自己轉好運！
2022十二生肖【年運關鍵字】
生肖鼠
【穩】：付出行動，晉升的一年。
生肖牛
【吉】：貴人加持，順遂的一年。
生肖虎
【坎】：修德免災，太歲的一年。
生肖兔
【浮】：吉中藏兌，浮動的一年。
生肖龍
【累】：量力而為，進修的一年。
生肖蛇
【煩】：生活不順，糾紛的一年。
生肖馬
【成】：步步高升，開創的一年。
生肖羊
【喜】：生活美事，呈祥的一年。
生肖猴
【變】：變幻莫測，多變的一年。
生肖雞
【貴】：水漲船高，重生的一年。
生肖狗
【合】：把握機會，翻轉的一年。
生肖豬
【難】：合中帶破，忙碌的一年。（編輯：郭佩蓉）
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