冷凍水餃誰最頂？老饕狂讚「2霸主」皮Q餡嫩：沒人排第二
冷凍水餃不但好吃還方便料理，是許多家庭必備的儲糧之一，近日就有一名網友求問「冷凍水餃哪一家比較好吃？」貼文一出，引來老饕熱烈討論，不少人大推「及第」及「標太郎」的冷凍水餃：「只服及第」、「目前只有標太郎能打」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 11:01:12
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「冷凍水餃哪一家比較好吃？」為題，表示冷凍水餃有許多品牌，包含台糖、灣仔碼頭、標太郎、及第、龍鳳等，想問裡頭哪一家的水餃CP值最高、最好吃，「有沒有推薦的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我媽包的鹹湯圓屌打市面」、「灣仔辣的那個不錯」、「明輝姐不錯吃」、「我喜歡龍鳳」、「我上次買了霧峰水餃娟，還不錯」、「我在蝦皮買山東大水餃，挺好吃的」、「士東市場123，水餃一顆8.5起跳到15塊的都有」、「灣仔不錯吃」。
不過，最多網友點名及第水餃及標太郎水餃，「及第吃比較順口」、「及第最好吃」、「及第瓜仔雞肉，超讚」、「及第＋1，其他品牌味道不喜歡」、「只服及第」、「標哥的其實不錯吃」、「目前只有標太郎能打」、「標哥的打拋豬讚」、「標哥，我認真的」、「標哥的真的好」、「標哥的水餃是有靈魂的水餃」、「標太郎的真的還不錯」、「標哥皮比較Q，標哥第一」。（編輯：賴禹妡）