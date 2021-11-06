全聯神級甜點「消失半年」強勢回歸！婆媽暴動：終於等到
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽們買菜的愛地；對此，就有網友發現全聯一款神級甜點「義式布丁」近日強勢回歸，也因為消失了半年，讓不少婆媽們超嗨，直呼「終於等到你了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 10:54:53
有網友在社群平台《Dcard》上發文，並分享自己在全聯購買的三款甜點，其中包含義式布丁、紅豆麻糬三明治和焦糖蘋果三明治，並表示這些甜點她覺得都不雷，可以嚐鮮看看。
不過貼文一出，也有網友發現「義式布丁」其實在去年早就推出過，且成為全聯超夯的甜點，只是不知為何消失了大半年，如今強勢回歸，也讓大批網友們超興奮，「布丁終於回來了！消失超久」、「終於等到了」、「義式布丁好像出很久了」、「雖然不是新品但義式布丁超好吃」、「義式布丁不是出很久了嗎！有一段時間沒看到它了」。
事實上，該款甜點在2020年底至2021年初，就在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》引發討論，當時不少網友都爭相PO出開箱文，「這個義式布丁也太好吃了！原本很怕會有超市味，買回家馬上被秒殺。口感是綿密的，糖漿苦甜苦甜的，配著吃不會膩」。
但也有網友認為，義式布丁其實也沒有想像中好吃，「布丁出很久了，但我真的無法」、「這個強烈不推薦，很硬，很像在吃蛋糕，苦苦的」、「我覺得雷，吃一口整個送給垃圾桶」、「吃一口就不想再吃」。（編輯：郭佩蓉）