米砂再拍AV《魷魚遊戲》？急徵臨演瘋傳 爽看現場領6000
南韓影集《魷魚遊戲》在全球爆紅之後，引發模仿熱潮，有「老濕姬」之稱的YouTuber米砂（Misa）也讓AV界參一腳，投入百萬成本製作，神還原場景拍攝AV版《魷魚遊戲》，並於日前上架海撈900萬元，熱度頗高。而近日，就有網友發現，該片又開始誠徵臨演，其中只要最高價碼，不需要裸露只要配合簡單戲劇，就能有6000元的酬勞。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 11:10:26
近日《魷魚遊戲》AV版掀起話題，就有網友發現在臉書社團瘋傳一則臨演招募的訊息，內容寫著「2021年度大作，成人版《魷魚遊戲》臨演」，其條件包括年齡約18至30歲、長相和身材條件需中等、個性要活潑不害羞，而且只需要出演一般戲劇，即是在片場走來走去的紅衣人，並不需要裸露跟露臉。
仔細端看場次，一共有三個時段，日期皆是11月中下旬，配合出演的日期2至4天不等，且最高臨演價碼若有4天全勤，就可拿到6000元酬勞，等同到在片場光看不上，也能領到6000元的片酬。
而該徵人啟事也在臉書各大社團瘋傳，不少網友直呼「很猛＝＝比很多電視戲劇給的還大方」、「看來是要拍第二集喔！」、「想報名！」、「這片酬太優質了吧，臨演還不用露臉欸」、「光看不上也有六千，米砂也太佛了吧」、「好想報名，等於看現場四天還能領六千，佛！」（編輯：張嘉哲）