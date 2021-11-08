COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

金金倒唐老鴨懷中撒嬌　充電後秒露笑容畫面超療癒！

▲治療犬倒唐老鴨懷中撒嬌，「充電」後秒露笑容畫面超療癒！（圖／IG@helperdognala）
▲治療犬倒唐老鴨懷中撒嬌，「充電」後秒露笑容畫面超療癒！（圖／IG@helperdognala）

編輯中心/綜合報導

2021-11-08 07:25:00

狗狗也愛迪士尼！美國一隻黃金獵犬非常特別，牠不但是一隻受過嚴格訓練的自閉症治療犬，還是一隻充滿童心的可愛汪星人，最喜歡跟主人到迪士尼樂園玩，因為可以看見牠心儀的偶像「唐老鴨」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲治療犬娜拉最喜歡跟主人一起到迪士尼遊玩（圖／IG@helperdognala）
▲治療犬娜拉最喜歡跟主人一起到迪士尼遊玩（圖／IG@helperdognala）
▲有了娜拉的陪伴與幫助，即使飽受自閉症困擾的梅根也能開心地在迪士尼玩樂（圖／IG@helperdognala）
▲有了娜拉的陪伴與幫助，即使飽受自閉症困擾的梅根也能開心地在迪士尼玩樂（圖／IG@helperdognala）
治療犬娜拉Nala的主人梅根Megan Leigh是一位自閉症患者，容易在擁擠人群中發病的她非常依賴娜拉的幫助，牠會在梅根的四周擠出空間讓她得以喘息，由於娜拉從八周大時便開始接受訓練，非常懂得應付人群以及突發狀況，因此才能讓居住在佛羅里達州的梅根經常到迪士尼遊玩，甚至可以說他們是迪士尼的常客。

▲娜拉：咖啡杯好好玩喔！（圖／IG@helperdognala）
▲娜拉：咖啡杯好好玩喔！（圖／IG@helperdognala）
▲到迪士尼一定要跟米奇米妮合影啦！（圖／IG@helperdognala）
▲到迪士尼一定要跟米奇米妮合影啦！（圖／IG@helperdognala）
▲娜拉：偶有戴可愛的頭套，那本汪也可以變公主嗎？（圖／IG@helperdognala）
▲娜拉：偶有戴可愛的頭套，那本汪也可以變公主嗎？（圖／IG@helperdognala）
只是受過嚴格訓練的娜拉也是有小小弱點，對任何誘惑都能抗拒的牠非常喜歡唐老鴨，將牠視為「偶像」，因此每次到迪士尼時，娜拉只要看見唐老鴨出現就會非常興奮。日前他們再次造訪樂園時，娜拉突然看見偶像出現立刻飛快地衝向牠，並且倒在唐老鴨的懷裡像個寶寶一樣撒嬌，而暖心的唐老鴨也蹲下來輕輕拍牠給牠鼓勵，沒多久娜拉就笑容滿面地坐起來，彷彿是剛充飽電力！由於畫面太有愛，許多網友表示：「互動超級療癒！」、「充電前v.s.充電後」、「黃金的滿面笑容最可愛了！」、「狗狗的笑容令人陶醉～」、「治療犬也需要被治療！」，有了偶像的鼓勵打氣，娜拉可以繼續在生活上幫助主人，帶給主人歡樂了呢！（編輯：陳珮瑜）

▲娜拉最愛的就是偶像唐老鴨（圖／IG@helperdognala）
▲娜拉最愛的就是偶像唐老鴨（圖／IG@helperdognala）
▲娜拉：本汪會一直陪主人到夢想樂園迪士尼玩！（圖／IG@helperdognala）
▲娜拉：本汪會一直陪主人到夢想樂園迪士尼玩！（圖／IG@helperdognala）
來看看娜拉與唐老鴨互動的影片，真的超級療癒！


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀