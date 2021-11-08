金金倒唐老鴨懷中撒嬌　充電後秒露笑容畫面超療癒！

狗狗也愛迪士尼！美國一隻黃金獵犬非常特別，牠不但是一隻受過嚴格訓練的自閉症治療犬，還是一隻充滿童心的可愛汪星人，最喜歡跟主人到迪士尼樂園玩，因為可以看見牠心儀的偶像「唐老鴨」！
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 07:25:00
治療犬娜拉Nala的主人梅根Megan Leigh是一位自閉症患者，容易在擁擠人群中發病的她非常依賴娜拉的幫助，牠會在梅根的四周擠出空間讓她得以喘息，由於娜拉從八周大時便開始接受訓練，非常懂得應付人群以及突發狀況，因此才能讓居住在佛羅里達州的梅根經常到迪士尼遊玩，甚至可以說他們是迪士尼的常客。
只是受過嚴格訓練的娜拉也是有小小弱點，對任何誘惑都能抗拒的牠非常喜歡唐老鴨，將牠視為「偶像」，因此每次到迪士尼時，娜拉只要看見唐老鴨出現就會非常興奮。日前他們再次造訪樂園時，娜拉突然看見偶像出現立刻飛快地衝向牠，並且倒在唐老鴨的懷裡像個寶寶一樣撒嬌，而暖心的唐老鴨也蹲下來輕輕拍牠給牠鼓勵，沒多久娜拉就笑容滿面地坐起來，彷彿是剛充飽電力！由於畫面太有愛，許多網友表示：「互動超級療癒！」、「充電前v.s.充電後」、「黃金的滿面笑容最可愛了！」、「狗狗的笑容令人陶醉～」、「治療犬也需要被治療！」，有了偶像的鼓勵打氣，娜拉可以繼續在生活上幫助主人，帶給主人歡樂了呢！（編輯：陳珮瑜）
來看看娜拉與唐老鴨互動的影片，真的超級療癒！