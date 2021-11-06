手搖界龍頭「50嵐」為何屹立不搖？內行抖不敗關鍵：太強
台灣手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮，但飲料價格卻不斷上漲，再也回不去；對此，就有一名網友表示，以前覺得50嵐很貴，但如今卻覺得相對便宜，不知大家何時開始接受高價飲品，貼文一出，網友們也點出50嵐不敗的關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 12:29:07
該名網友在PTT以「以前覺得50嵐珍奶貴 現在卻是前幾便宜？」為題發文，表示現在的飲料界根本就像戰場，在以前便宜飲料的時代裡，覺得50嵐很貴，結果現在看來，50嵐反而是前幾便宜的。
原PO接著說，現在很多不知名的文青飲料店，價格一間比一間貴，讓他超級困惑，不禁在文末發問「大家何時開始能接受高價飲料了」？
貼文一出，掀起熱議，「以前2.30元，50就頂天了」、「我因此戒掉手搖杯了」、「最早我都只喝25-35的珍奶就很滿足了」、「珍奶都漲幾倍了，薪水...」、「當時買35覺得竟然有人喝50的」、「漲到6.70塊差不多就沒喝過了」、「小時候覺得50嵐跟麥當勞很貴，現在反而覺得划算」。
其中，也有網友點出50嵐屹立不搖的原因，是因為以現況來說，50嵐品質穩定、沒漲價，和其他高價位飲料店比起來，就變得相對平價，「50嵐的紅茶拿鐵波霸平價又好喝」、「品質穩定，價格變成平價了，不愧是龍頭」、「50嵐的品質真的還不錯」、「 一堆比50嵐還要貴，卻超難喝，50嵐真的是飲料界的照妖鏡」、「人家超前漲價」、「50嵐價格超前部署啦」、「因為五十嵐幾乎沒漲價吧。以前真的感覺貴，現在感覺很平價」。（編輯：郭佩蓉）