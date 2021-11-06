面試「1問題」太刁鑽！苦主曝資方暗黑內幕：根本沒希望
求職者們在面試時，時常遇到面試官問出較難回答的問題，若反應不夠快或給出的答案讓對方不滿，就有可能面臨淘汰命運，近日就有一名網友指出，他遇過最刁鑽的問題是「憑什麼要用你？」讓他當場難以回答，對此就有人透露背後真相：「說不定面試的主管被人資捅刀了，故意問些北七問題讓你不想來，一個個打發掉也是有可能。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 13:25:37
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他表示之前面試曾遇過資方問「憑什麼要用你」，讓他當場覺得很難回答，也因此好奇問大家有沒有在面試時遇過刁鑽的問題，「有沒有面試最78的問題是什麼的卦」？
貼文一出，許多苦主分享面試被問過的難答問題，「可以接受加班嗎」、「結婚了沒？乾你屁事逆」、「為什麼要來應徵我們家的公司」、「有大概了解過我們公司嗎？廢話嗎」、「台積條件比我們公司好，你為啥沒選擇」、「之前面試某公司問我說，為什麼你戶籍地跟居住地不一樣」、「你為什麼想進來我們公司工作」、「通知我來，還問我為何想來公司上班」、「為什麼選我們公司，心想是你們人資打給我好嗎大哥」、「為什麼我們要用你」、「你覺得該開多少薪水請你呢」。
不過，也有過來人透露，有些比較刁鑽的面試官，可能根本沒有打算徵人，「說不定面試的主管被人資捅刀了，故意問些北七問題讓你不想來，一個個打發掉也是有可能」、「認真講，我遇過某產線主管說，這是人資在搞業績，他真的沒要徵人，然後我就跟那位主管聊了30分鐘開心的天，基本上跟工作有關的只有10%呵呵」。（編輯：賴禹妡）