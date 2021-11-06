史上最大家庭！過年圍爐炸60人 家族圖網全跪：紅包怎發
逢年過節，親戚們攜家帶眷聚在一起時，你能喊出幾個人的名字？近日就有一名網友PO文，表示自己有12位兄姊，30多人喊自己叔叔、舅舅；結婚時親兄弟姊妹坐滿六桌，剛好60人，如此盛況讓他笑問「有人家裡比我家複雜的嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 16:53:28
該名網友在Dcard結婚版中PO文，表示自己父母都曾有過各自的家庭。父親前兩次都是招贅結婚；第一次生下兩男一女，大哥比原PO大30歲，但爸爸後來因為被岳父看不起而離婚，再婚後又生下兩男兩女，後來妻子罹癌過世後，才與原PO媽媽結婚；媽媽則是在第一段婚姻中生了四女一男，大姊比自己大26歲，父母結婚時，父親已經已經52歲，母親45歲，生下自己。
同父異母加上同母異父的兄姊，總共12個，小時候姊姊當過自己的老師，念碩士時校長就是自己姊夫；自己結婚後，妻子曾問他「叫你叔叔跟舅舅的有30幾個，你不會記錯嗎？」原PO還笑著回答：「很好記啊，我都用幾之幾來記。」
複雜龐大的家庭關係讓網友們看傻了眼，紛紛表示「超乎想像……能不能來個關係圖？」、「可以更新你哥哥、姐姐們又生幾個小孩嗎？」、「過年紅包好可怕。不過你是兩家庭最小的，小時候紅包應該收很多吧」、「你家畫家族樹要畫三代」、「幾之幾也太好笑」
也有網友非常好奇，原PO的父親顏值有多高，能被招贅兩次，紛紛表示「老爸到底有多帥」、「看來原po老爸是絕世美男喔」、「想看爸爸年輕的照片！有這樣經歷根本情場殺手阿」。對於家庭關係，原PO也補充說明，自己和兄姊的感情還算融洽，遺產或財產各分各的也沒有問題，超龐大家庭在網路引發熱議。（實習編輯：王思琴）