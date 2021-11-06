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台積電超血汗為何一堆人想進？過來人曝1前提：沒比較好

▲台積電身為半導體龍頭，每年都會有許多畢業新鮮人搶著為其效勞。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電身為半導體龍頭，每年都會有許多畢業新鮮人搶著為其效勞。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-11-06 14:44:18

台積電身為半導體龍頭，每年都會有許多畢業新鮮人搶著為其效勞，對此就有網友好奇問，明知道台積電工作可能不輕鬆，為何還一堆人搶破頭進去，貼文一出，有網友點破關鍵：「講過很多次了，不是GG好，是因為現實很多公司一樣操但給的錢比GG少很多，都要被操當然選錢多的，至少還有留下來的理由。」 

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該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「GG到底有何魔力？」為題，表示只有唸電資系的畢業生會不想進台積電，其他無論理組還文組都擠破頭想進去，什麼職缺都有人搶，讓他好奇問：「GG到底有何魔力，讓人前仆後繼想成為G娃娃？」 

▲原PO好奇「台積電技術員年薪超過80萬？」，貼文一出，也有內行反曝關鍵，表示這些都是靠「加班、超長工時」換來的。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO好奇，為何一堆人都搶破頭想進台積電。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，大多數網友還是提到「高薪」，「錢的魔力在你我的DNA裡」、「錢多到口袋裝不下，會很困擾」、「薪水問題啊，錢多什麼都馬有人做」、「雖然很操，但大樹好乘涼」、「出社會就是求財⋯誰跟你求理想」、「錢多治百病」、「有誰不要錢的」。 

不過，也有網友直言，「講過很多次了，不是GG好，是因為現實很多公司一樣操但給的錢比GG少很多，都要被操當然選錢多的，至少還有留下來的理由」、「一堆公司責任制又給不起遮羞費有比較輕鬆嗎」、「不是GG有魅力，是其他公司更少」、「台積算是權責分明的公司，作業員/助工做好SOP內的工作就好，有問題就下pls PE check，請假留停也不卡，在同溫層算混不錯的」、「說真的，GG薪水或CP值都很普通，只是台灣其他公司太爛，爛到大家麻木了，顯得薪水稍微正常的公司就被吹捧」。

事實上，過去就曾有美國工程師來台積電受訓後，在網路上揭露內幕，批評台積電工時過長、軟體老舊、開會時間過長等問題，對此台積電回應，人才是台積電重要的資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，公司規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程；為了兼顧新冠疫情期間保護員工健康安全和移地訓練的身心關懷，台積電內部積極採取多樣化暢通的溝通管道保持交流，並給予協助。 （編輯：賴禹妡） 

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