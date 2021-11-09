可愛偷竊案！男子獲6小貓欽點坐檯 回家錢包竟不翼而飛
▲試用了一下之後覺得很滿意，小虎斑號召其他5隻小貓一起來共享，一點也不藏私！(圖/Facebook@safehavengb)
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▲試用了一下之後覺得很滿意，小虎斑號召其他5隻小貓一起來共享，一點也不藏私！(圖/Facebook@safehavengb)
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 07:27:00
搶錢搶糧騙罐罐啦～美國一名男子柯里只是和往常一樣到收容所幫忙，卻經歷一場萌度爆表的可愛詐騙案，讓他著實哭笑不得！美國威斯康辛州一間動物收容中心Safe Haven Pet Sanctuary長期以來都很歡迎民眾來訪，因此許多人會利用休假或閒暇時間到中心報到，有的會為貓咪梳梳毛，有的就是單純陪伴著貓咪，讓牠們習慣接觸人的生活。柯里也不例外，他在上個月才來拜訪過貓咪，然而這次的經驗卻讓他理解小貓可愛的外表下，可是藏著為罐罐不擇手段的小心機呀～
當柯里一坐上收容中心的沙發，一隻親人的小虎斑馬上靠過來，看似是要撒嬌其實是來「探勘」的！小虎斑完全不介意自己是不是打擾到別人，就跳上柯里的肩頭踩著帽簷好奇張望，這樣也就算了，牠竟然還踩過柯里的臉移到他的胸口，不只不怕人還非常大膽！過沒多久小虎斑非常熱心號召其他兄弟姊妹，一起來躺躺柯里這個感覺很蘇西的「人形躺椅」，幾分鐘時間柯里就完全被6隻小萌貓的呼嚕聲給淹沒，感覺人跟貓都非常幸福呢！ ▲平時就有許多愛貓的民眾會來陪陪貓咪，常常因為太舒服而不小心睡著呢！(圖/Facebook@safehavengb) ▲小虎斑先是踩上柯里的帽子勘查地形。(圖/Facebook@safehavengb) ▲然後踩上柯里的胸口感受一下這個「床」觸感如何。(圖/Facebook@safehavengb) 然而當天柯里回家之後，工作人員卡瑞卻意外發現小貓們正鬼鬼祟祟檢查著不明人士的錢包，探問之下才發現那就是柯里的皮夾！真是讓人合理懷疑小貓們根本就是使盡全力賣萌，只為了偷錢騙罐罐啦！不過這麼可愛的竊盜犯，只要給吸一下就完全可以原諒牠們啦～（編輯：李家慧） ▲試用了一下之後覺得很滿意，小虎斑號召其他5隻小貓一起來共享，一點也不藏私！(圖/Facebook@safehavengb) ▲柯里回家之後，才被卡瑞發現皮夾遺留在現場。(圖/Facebook@safehavengb)